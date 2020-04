Zwei Personen sterben bei Brand

Bei einem Wohnungsbrand in Horw LU in der Nacht auf Freitag sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Ursache des Feuers war am Freitag noch nicht bekannt, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft mitteilte.

Kurz nach 2 Uhr am Karfreitagmorgen meldeten Anwohner das Feuer in der Dachwohnung eines Mehrfamilienhauses der Polizei. Eine schwerverletzte Person wurde aus der Dachwohnung geborgen und vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Sie starb aber noch vor Ort. Eine zweite Person wurde tot aus der Wohnung geborgen.

Vier Personen evakuiert

Nähere Angaben zu den Opfern machte die Staatsanwaltschaft in der Mitteilung nicht. Aus dem Haus mit insgesamt drei Wohnungen wurden vier Menschen von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht.

Die Brandursache war am Morgen noch unklar. Die Branddetektive der Luzerner Polizei nahmen Ermittlungen auf.

(woz/sda)