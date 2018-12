Zwei Schwerverletze nach Crash in Reichenburg

Kurz nach 9.30 Uhr sind am Donnerstag zwei Personen auf dem Autobahnzubringer in Reichenburg schwer verletzt worden. Eine 59-jährige Autofahrerin bog links in die Speerstrasse ab, als es zu einer heftigen Kollison mit einem entgegenkommenden Lieferwagen kam. Dieser kam nach der Kollision von der Strasse ab und kam erst im Wiesland zum Stillstand.

Der 55-jährige Lieferwagenlenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Die Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon stand im Einsatz, um den eingeklemmten Lieferwagenlenker aus dem Fahrzeug zu befreien.

Der Mann wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rettungsflugwacht in eine Spezialklinik geflogen. Auch die 59-Jährige wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst hospitalisiert.

(mik)