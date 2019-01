Zwei Unfälle enden neben verschneiten Strassen

Kurz nach 7 Uhr am Samstag war eine 22-jährige Frau mit ihrem Auto von Rain in Richtung Rothenburg unterwegs. Auf der Höhe der Bushaltestelle Süesstannen kam sie mit dem Auto auf der mit Schneematsch bedeckten Bertiswilstrasse ins Schleudern: Das Auto rutschte über die Gegenfahrbahn in einen Strassengraben. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 6000 Franken.

Zweiter Unfall in Müswangen



Zwei Stunden später ereignete sich ein Selbstunfall auf der Dorfstrasse in Müswangen. Eine 27-jährige Fahrerin verlor auf der ebenfalls schneebedeckten Strasse die Kontrolle über ihr Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort überschlug sich der Wagen. Auch in diesem Fall blieb die Lenkerin unverletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Franken. Das Auto war mit alten, nicht mehr tauglichen Winterreifen ausgerüstet.

Tipps der Luzerner Polizei



Die Luzerner Polizei rät, die Geschwindigkeit unbedingt den Strassenverhältnissen anzupassen. Die Fahreigenschaften eines Winterreifens hängen auch vom Alter ab, teilt sie weiter mit: Die Gummimischung härte mit der Zeit aus und werde spröde, wobei sich die Griffigkeit der Reifen verschlechter. Über acht Jahre alte Reifen sollten daher dringend gewechselt oder mindestens überprüft werden, heisst es weiter.

(tst)