Zwei Verletzte bei Frontalkollision

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag kurz vor 17 Uhr in Brunnen. Ein 24-jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Gersau, als er in einer Rechtskurve nach der Liegenschaft Langmatt auf die Gegenfahrbahn geriet. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.

Dabei wurde der 72-jährige Lenker des entgegenkommenden Autos sowie seine 73-jährige Beifahrerin leicht bis mittelschwer verletzt. Sie wurden mit der Rega und dem Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Die beiden Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Die Strasse zwischen Brunnen und Gersau musste für die Tatbestandsaufnahme bis 20.30 Uhr gesperrt werden.

(tst)