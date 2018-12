Im Luzerner Bahnhof wird jetzt auch operiert

Die Hirslanden Klinik St. Anna hat zwei Operationssäle am Bahnhof Luzern in Betrieb genommen. Das neue Ambulatorium wird nach der Strategie «ambulant vor stationär» geführt. Dabei kommen Patienten selbständig in den OP und werden schon nach einigen Stunden wieder entlassen, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet. Mit der neuen Strategie möchten der Bund und die Kantone Gesundheitskosten sparen.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

«Logistisch sinnvoller»

Seit Ende 2017 müssen Spitäler 18 Eingriffe wie Kreisspiegelungen, Entfernungen von Implantaten oder Leistenbrüche ambulant vornehmen. Dies sei für die Kliniken eine Herausforderung. Deshalb hat auch die Klinik das ambulante Zentrum im Bahnhof eröffnet. Es besteht aus zwei Operationssälen, in denen Patienten nach OP und Ruhezeit wieder entlassen werden.

Logistisch gesehen sei dies sinnvoller, als ambulante Eingriffe in den bereits existierenden Operationssälen durchzuführen. Das liege unter anderem daran, dass in einem Spital auch Notfälle eingeliefert werden, was die Planung von Operationen erschwert.

Zukünftig mehr ambulante Eingriffe

Finanziell sei das ambulante Modell für die Spitäler weniger attraktiv als das stationäre. Doch es hat auch Vorteile: Ambulante Eingriffe sind planbar, von kurzer Dauer und meist relativ unkompliziert. Die Hirslanden Klinik hat rund fünf Millionen Franken in die zwei Operationssäle im Luzerner Bahnhof investiert. Kliniksprecher Lukas Hadorn sei sich sicher, dass sich diese Ausgabe angesichts des fortschreitenden Trends zu ambulanten Behandlungen im Gesundheitswesen auf lange Sicht auszahlen wird, wie er gegenüber der «LZ» sagt.

Bis dato wurden in den neuen OP-Sälen vor allem Augenoperationen durchgeführt. Nach und nach sollen aber weitere Eingriffe vorgenommen werden. In einem Monat registrierte das Zentrum knapp 300 Eingriffe, Schmerztherapien inbegriffen. Zukünftig sollen noch mehr Eingriffe ambulant vorgenommen werden.

(mik)