Jungluchs reisst Füchse und eine Katze

Der verwaiste Luchs wurde im Herbst 2018 in einem Keller eines Hauses in Malters gefunden und von der Wildhut eingefangen. Er wurde damals zur Betreuung in den Tierpark Goldau gebracht. Schon damals war es Ziel, den jungen Luchs später auszuwildern.

Nicht nur irgendein Luchs

Bei dem Männchen handelt es sich nämlich um eine Besonderheit. Seine Vorfahren stammen aus dem Jura. Der junge Luchs ist somit Beweis dafür, dass einer seiner Vorfahren aus der Jura- in die Alpenpopulation eingewandert ist; einen solchen genetischen Nachweis gab es noch nie, teilte die Dienststelle Landwirtschaft und Wald des Kantons Luzern am Donnerstag mit. Somit sei dessen Auswilderung wildtierbiologisch sehr wichtig.

Der Waise wurde in der Nacht auf den 12. Juni 2019 im Eigenthal ausgewildert. Anhand eines Senderhalsbandes, das regelmässig den Standort des Luchses ortet, kann seither das Jagdverhalten des Jungen ermittelt werden.

Die Wildhüter sorgten sich

Was sich dann zeigte, war vorerst bedenklich: Direkt nach der Freilassung war der Luchs in einem kleinen Gebiet mit einem Radius von einem Quadratkilometer unterwegs. Nur zögerlich erweiterte er sein Gebiet. Zehn Tage nach der Auswilderung wurde noch immer kein Jagdverhalten erkannt. Wildhüter waren sehr besorgt: Kann der Luchs überhaupt ohne Mutter überleben? Kann er sich das Jagen selber beibringen?

Dann kam die Erleichterung

Ja, er kann. Dieser Luchs hats einfach in seiner DNA: Zwei Wochen nach der Freilassung gelang dem Luchs zum ersten Mal der Riss eines Rehbocks. In den nächsten zehn Tagen erweiterte er sein Jagdgebiet um etwa zwei Kilometer Richtung Osten. Dort erbeutete er einen Fuchs.



Doch es gibt noch viel zu lernen für den Jungluchs: Bereits am nächsten Tag riss er ein Schaflamm. Doch Nutztiere reissen, das ist nicht so beliebt: Deshalb wurde ein elektrischer Zaun um den Schafkadaver herum gezogen und dem Luchs gezeigt, dass Nutztiere in Ruhe lassen soll. Mit Erfolg: Denn bisher war das Lamm das einzige Nutztier, dass der Luchs gerissen hat.

Ab Mitte Juli 2019, gut einen Monat nach seiner Auswilderung, hat der Luchs sein Gebiet auf rund 50 Quadratkilometer ausgeweitet.

Jetzt jubilieren Wildhüter

Damit scheint der Luchs endgültig in seinem neuen Revier angekommen zu sein. Seine Hauptbeute in den letzten drei Monaten war Rehwild, davon die Hälfte Rehkitze. Zudem riss er ein Gämskitz, mehrere Füchse und eine im Wald streunende Katze.

Vom Keller in die Wildnis – die Wildhüter sind zufrieden: Die «Wiederauswilderung des Luzerner Jungluchses ist erfolgreich», schreiben sie.

(jab)