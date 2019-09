Fünf Junge bleiben für Geld in Grossdietwil

Um leere Häuser und Wohnungen zu vermeiden haben sich die Gemeinderäte von Grossdietwil für eine Prämie für Bleibende entschieden. So wollen sie verhindern, dass Jugendliche wegziehen. «Wir wollen die Menschen auch in die Vereine integrieren», sagt Gemeindeammann Josef Müller.

Dietler und Dietlerinnen, die dort aufgewachsen sind und beim ersten Umzug aus dem Elternhaus eine Wohnung in Grossdietwil wählen, erhalten als Geschenk konkret eine Prämie von 1'500 Franken. Ausserdem müssen die Personen unter 30 Jahre alt sein. Dies gab die Gemeinde am 6. August 2019 bekannt; was landesweit ein grosses Medienecho auslöste.

Prämie gilt auch rückwirkend

Auf Anfrage gab die Gemeinde gegen Ende September nun bekannt, wie viele junge Dietler bereits vom Bleibe-Bonus profitiert aben: «Bereits fünf mal wurde der Bonus innert den letzten drei Monaten vergeben», sagt Gemeindepräsident Reto Frank. Das sind insgesamt 7'500 Franken, die ausbezahlt wurden, damit unter 30-Jährige im Dorf bleiben.

Wie lange diese Dietler in ihrer neuen Wohnung bleiben müssen sei nicht vorgegeben. Es können Personen auch rückwirkend Anspruch auf die Prämie anmelden, dies bis am 1. September 2018. Für Neuzuzüger gilt die Prämie nicht.

Grossdietwil musste bereits fünf mal zahlen

Es wird derzeit viel gebaut

Ende 2014 betrug die Einwohnerzahl von Grossdietwil 838. Laut Jahrbuch 2016 der Gemeinde ist die Bevölkerungsentwicklung in Grossdietwil seit 1990 gleichbleibend. Allerdings wurden viele Wohnungen neu dazu gebaut. Von 2004 bis 2013 wurden 37 Wohnmöglichkeiten fertiggestellt. Auch gegenwärtig herrscht in der Gemeinde eine rege Bautätigkeit.

(jab)