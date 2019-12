Unbekannter Fahrer beschädigt fünf Autos

In der Nacht auf Samstag, vermutlich zwischen 22.15 und 23.30 Uhr, fuhr ein Lenker mit einem VW-Van durch die Geretsmatt in Root. Dort prallte das Auto mit der rechten Fahrzeugfront in ein parkiertes Auto.

Das am Strassenrand abgestellte Auto wurde nach vorne geschoben, wodurch vier weitere parkierte Autos zusammengestossen und beschädigt wurden, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 33'000 Franken.

Unfallfahrer noch unbekannt

Wie es zum Unfall kam, sei noch unklar, wie der Chef Kommunikation der Luzerner Polizei, Christian Bertschi, bestätigt. Auch wer das Auto gefahren ist, sei noch nicht geklärt. Der Unfall wurde nämlich nicht direkt vom Fahrer gemeldet. Dieser «hat das Unfallauto in der gleichen Strasse parkiert», wie Bertschi erklärt. «Die Meldung kam am Samstagmorgen von einem Anwohner», so Bertschi weiter.

Nicht nur das verursachende Auto konnte am Samstag in der Nähe des Unfallortes von der Polizei aufgefunden werden, sondern auch dessen Besitzer. Bei diesem wurde eine Atemalkoholmessprobe durchgeführt, welche negativ ausfiel, wie Bertschi berichtet. Ob jedoch der Besitzer des Autos gefahren ist, ist noch unbekannt. Die Ermittlungen würden noch laufen.

