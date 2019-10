Mann (29) legt Feuer in seiner eigenen Stube

Am Mittwoch kam es im Schmelen in Ennenda GL zu einem Brandfall. Dieser ereignete sich im Wohnzimmer einer Mietwohnung. Der Mieter (29) hat das Feuer offenbar selber entfacht, wie er gegenüber der Polizei erklärte. Motiv

und Hintergründe sind noch ungeklärt, teilte die Kantonspolizei Glarus am Donnerstag mit.

Als das Feuer loderte, rief er vor dem Haus um Hilfe. Ein Anwohner hörte dies, eilte herbei und betrat die Wohnung. Es gelang ihm, das Feuer mit einem Eimer Wasser zu löschen und so ein weiteres Ausbreiten der Flammen rechtzeitig zu verhindern. Es wurde niemand verletzt. Die Sachschadensumme konnte noch nicht beziffert werden.

Der 29-Jährige wurde wegen versuchter Brandstiftung

verhaftet. Die Untersuchungen sind im Gang.

(mme)