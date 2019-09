An Premium-Lage kostet Veloparkieren jetzt

Das Luzerner Unternehmen Smartmo und die SBB haben am Dienstag die ersten sogenannten «digitalen Veloparklätze» beim Bahnhof Luzern vorgestellt. Ab sofort sind diese benutzbar, 50 davon stehen direkt links neben dem Haupteingang des Bahnhofs, also bei Velofahrern an beliebtester Lage.

Umfrage Was halten sie von den kostenpflichtigen Premium-Abstellplätzen für Velos in Bahnhöfen? Ich finde das super. Ich zahle gerne, wenn ich dafür immer direkt einen Platz in Perronähe habe, der erst noch sicher ist.

Das finde ich nicht so gut. Hier wurden kostenpflichtige Abstellplätze geschaffen und dafür weit mehr Gratisplätze geopfert.

Um sie zu buchen, muss man die App Smartmo laden. Der Preis (inkl. Helmbox und E-Ladegerät) liegt laut Mitteilung bei rund 1,80 Franken pro Tag oder 85 Rappen für eine Parkdauer von fünf Stunden. Weiter Anlagen werden beim HB Zürich und in Zürich Stadelhofen, Uster, Solothurn und Basel erstellt.

Kritik, weil System Platz wegnimmt und kostet

Bereits am ersten Tag gab es schon Kritik am neuen Angebot. Die Grünen der Stadt Luzern reichten etwa einen Vorstoss ein, in dem sie bemängeln, dass direkt neben dem Haupteingang des Bahnhofes Gratis-Plätze aufgehoben wurden, um dort weniger und kostenpflichtige neue Plätze zu erstellen. Laut einem Watson-Artikel weisen die SBB diese Kritik zurück: Es gäbe genügend Gratis-Plätze in unmittelbarer Bahnhofsnähe.

(mme)