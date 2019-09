Zwei Verletzte nach heftiger Frontalkollision

Um zirka 15.30 Uhr am Samstag kam der 65-jährige Lenker eines Autos aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn der Kantonsstrasse und prallte dort frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Wegen der enormen Wucht des Zusammenpralls wurde das korrekt fahrende Auto in die Wiese geschleudert wo es stehen blieb.

Die 23-jährige Lenkerin konnte durch Hilfe von Dritten aus ihrem Auto geborgen werden. Der in Richtung Dallenwil fahrende Kleinbus kippte nach dem Aufprall zur Seite. Trotz Totalschaden beider beteiligter Fahrzeuge wurden die Fahrer nur leicht verletzt. Sie wurden für eine medizinische Kontrolle ins Spital gebracht.

Die Stützpunktfeuerwehr Stans und ein Abschleppunternehmen beseitigten die beiden Fahrzeugwracks. Der Verkehr musste während den Aufräumarbeiten über die alte Kantonsstrasse umgeleitet werden.

(jab)