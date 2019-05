«Die Antwort geht klar viel zu weit»

Frau Terchoun*, was haben Sie sich gedacht, als Sie von dem Plakat hörten?

Ich war sehr schockiert. Eine derart frauenfeindliche und abwertende Botschaft zu kommunizieren, finde ich absolut inakzeptabel.

*Meriame Terchoun ist Spielerin des FCZ und der Schweizer Nationalmannschaft. (Bild: Keystone/Anthony Anex) *Meriame Terchoun ist Spielerin des FCZ und der Schweizer Nationalmannschaft. (Bild: Keystone/Anthony Anex)

Laut den Fans war es nur als Provokation gedacht. Macht es das aus Ihrer Sicht weniger schlimm?

Nein, definitiv nicht. Die Provokation der Winterthur-Fans «D Winti Fraue händ meh Fans als ihr!» geht ja noch. Aber die sexistische Antwort darauf geht klar viel zu weit.

Hätte das Spiel abgebrochen werden müssen?

Ich weiss zwar nicht, wie lange das Transparent gezeigt wurde, aber ich finde nicht zwingend, dass das Spiel hätte abgebrochen werden müssen. Dann hätte man ja auch die Fans im Stadion bestraft, die sich korrekt verhalten haben. Es ist aber wichtig, dass diese Aktion nun im Nachhinein sanktioniert und gebüsst wird.

Was haben Sie selber schon für Erfahrungen gemacht? Wie stark ist der Sexismus in der Fanszene verbreitet?

Beim FCZ werden wir Frauen durchaus akzeptiert. Wir haben am vergangenen Sonntag mit der Südkurve auch den Cupsieg und den Meisterschaftstitel gefeiert. Grundsätzlich herrscht aber seit Jahrzehnten und bis heute eine grosse Ungleichheit. Die Toleranz und der Respekt vor den Mädchen und Frauen, die diesen Sport ausüben, sind immer noch nicht überall vorhanden.

Was kann man tun, damit sich die Situation verbessert?

Wir Spielerinnen müssen Klub und Liga übergreifend zusammenhalten und uns klar gegen solche sexistischen Äusserungen und Aktionen aussprechen. Wir müssen immer wieder aufstehen. Es hilft definitiv auch, wenn sich die Männer dafür einsetzen und wir gemeinsam zeigen, dass solche Aktionen einfach nicht akzeptabel sind.



