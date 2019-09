«Für uns Angestellte ist es ein Schlag ins Gesicht»

Paukenschlag bei Manor: Der Warenhauskonzern muss bis Ende Januar 2020 seine Filiale an der Bahnhofstrasse dichtmachen. Die rund 300 internen und 200 externen Angestellten am Standort wurden am Montagmorgen über die Schliessung informiert. Nicht alle werde man intern weiterbeschäftigen können, sagte Manor-CEO Jérôme Gilg anlässlich der Pressekonferenz.

In der Filiale an der Bahnhofstrasse zeigen sich viele schockiert. So etwa Léonie (19), die seit ihrer Lehre bei Manor arbeitet. «Ich finde es vor allem schade um das Team. Einen Job kann man überall finden, aber ein so tolles Team, wie wir es haben, ist extrem selten.»



Léonie (19) hat schon ihre Lehre bei Manor absolviert.

Der drohende Job-Verlust ist aber auch bei ihr ein Thema, da sie jetzt die Handelsschule machen will, sagt Léonie. «Um die Schule zu finanzieren, brauche ich unbedingt einen neuen Job. Daher heisst es jetzt: Bewerbungen schreiben.»

«Wir waren wie eine Familie»

Auch Helena (34), die seit 6 Jahren bei Manor arbeitet, ist enttäuscht. Sie habe bis zum Schluss gehofft, dass Swiss Life und Manor miteinander einig würden. «Es sind viele extrem tolle Menschen, denen es hier bei Manor sehr gefallen hat», sagt Helena. «Wir bei Manor sind wie eine Familie – vom einfachen Mitarbeiter bis hin zu den Chefs.»

Von einer Manor-Familie spricht auch G. S. (31), die seit zwei Jahren bei Manor tätig ist. «Wir sind alle recht angespannt und traurig.» Im Job habe immer eine super Harmonie und Stimmung geherrscht. Zwar habe man damit rechnen müssen, dass man nicht für immer an der Bahnhofstrasse bleiben könne. Dass es nun so schnell passiere, habe aber alle überrascht. S: «Ein Stück unserer Familie ist zusammengebrochen.»



«Schlag ins Gesicht»

Unter den Mitarbeitenden sei die Stimmung auch darum gemischt, sagt Mona-Lisa (28). Für einige, die mittlerweile andere Pläne oder sogar schon einen neuen Job hätten, sei das Manor-Aus an der Bahnhofstrasse kein Weltuntergang. Andere hätten die News weniger gut aufgenommen, sagt Mona-Lisa. «Wir wussten zwar schon lange, dass so etwas passieren könnte. Aber nun, da es zur Realität wurde, ist es ein Schlag ins Gesicht.»

Die Swiss Life will nach eigenen Angaben die beiden Liegenschaften an der Bahnhofstrasse 75 und 79 grundlegend sanieren. Man rechne mit Investitionen von über 100 Millionen Franken und einer Bauzeit von zwei Jahren, schreibt Swiss Life auf Anfrage. Im Erdgeschoss sowie im ersten Unter- und Obergeschoss sollen etwa zehn Ladeneinheiten entstehen. In den Obergeschossen sind Büroflächen geplant.

