Lohndumping-Skandal auf der Europaallee-Baustelle

«Lange sah es für Federico* und seine Kameraden nicht nach einem frohen Weihnachtsfest aus. Sie schufteten bei einem Subunternehmen einer Schweizer Firma als Plattenleger und warteten seit Monaten auf ihre Löhne. Das Geld war immer knapp. Sie mussten ständig schwarzfahren und zu essen hatten sie nur, weil ihnen die Familien Fresspäckli aus Italien schickten.» So schildert die Gewerkschaft Unia Zürich-Schaffhausen die Situation auf der Baustelle der Europaallee beim Zürcher Hauptbahnhof. Eine Überbauung der SBB.



Federico und seine Kameraden wurden gemäss der Unia vor Monaten von zwei Schleppern in Italien angesprochen, die Arbeiter für ein Subunternehmen in der Schweiz suchen. Für ihre Arbeit wurden ihnen 3500 Franken netto im Monat versprochen – nicht ganz das, was ihnen hier zustehen würde, aber genug Geld für die Arbeiter. Sie nahmen an.



Dokumente gefälscht

Nachdem sie im Juli die Arbeit in der Schweiz aufgenommen hatten, erhielten sie gemäss Unia aber jeweils nicht den vollen Lohn, sondern immer nur kleinere Barzahlungen ohne Quittung. Immer so, dass es gerade reichte. Ab September sei den Chefs diese Taktik aber zu heikel geworden: «Damit sie nämlich nicht in Kontrollen hängen bleiben, brauchten sie vordergründig korrekte Lohnausweise», heisst es in der Mitteilung der Gewerkschaft.

Um diese zu bekommen, hätten sie den Plattenlegern jeweils die Zahlungsanweisungen der Bank als Beweis gezeigt, dass die Löhne überwiesen worden seien, und hätten die Arbeiter entsprechende Lohnausweise als Quittung unterschreiben lassen, schreibt die Unia. Danach hätten sie die Zahlungen wieder storniert, und die Plattenleger seien erneut leer ausgegangen.



Frederico und seine Kollegen hofften stets, dass sie ihr Geld sehen würden. Und da es sich um immer höhere Beträge handelte, wurde das Risiko, bei einer Kündigung ganz ohne Geld dazustehen, immer grösser, heisst es weiter. Die Chefs hätten sie immer mehr unter Druck gesetzt und eingeschüchtert.

Über 100'000 Franken Lohnnachzahlung



Jetzt gibt es aber ein Happy End, wie die Unia am Dienstag mitteilt: Nachdem die Gewerkschaft interveniert hatte, habe die Generalunternehmung Porr die Verantwortung übernommen und dafür gesorgt, dass der Lohndumping-Fall gelöst werden konnte. Die Betroffenen würden bis Ende dieser Woche ausstehende Gehälter in der Höhe von total über 100'000 Franken ausbezahlt erhalten. Zudem seien sie ab sofort direkt von der Schweizer Plattenlegerfirma angestellt und nicht mehr über ein Subunternehmen.

Laut SBB ist für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben die Generalunternehmung zuständig. In diesem Fall also Porr. «Die SBB toleriert keinerlei Lohndumping auf ihren Baustellen und nimmt ihre Verantwortung wahr», sagt ein Sprecher. Sie lasse sich von den Generalunternehmern vertraglich zusichern, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Lohnbedingungen eingehalten und auf allfällige Subunternehmer übertragen werden. Warum es trotzdem zu Lohndumping kam, ist noch unklar. Porr hat eine Stellungnahme im Laufe des Tages angekündigt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Europaallee-Baustelle für negative Schlagzeilen sorgt. Im August 2017 wurde bekannt, dass für die Fassade Steine aus Deutschland verwendet werden. Diese Steine wurden dann nach China zur Weiterverarbeitung verschifft und dann wieder zurück in die Schweiz. Gleiches gilt für die Sonnenstoren. Für diesen Transportunsinn erhielt die SBB den Schmähpreis «Teufelsstein». Auch für diese Aufträge war der österreichische Generalunternehmer Porr zuständig.



*Name geändert

(20 Minuten)