«Auf dem Schulweg lagen blutige Heroin-Spritzen»

Gleich mehrere blutige Spritzen fand eine Leser-Reporterin am Dienstag mitten auf einer Strasse in Zürich-Oerlikon. Das Beunruhigende daran: Der Fundort soll sich laut der Frau in der Nähe eines Kindergartens sowie einer Schule befinden. «Dort, wo die blutigen Heroin-Spritzen lagen, laufen viele Kinder entlang. Das ist ein Schulweg.»

Die sip zürich hilft allen Leuten im öffentlichen Raum, die in Not sind. Sie kombiniert aufsuchende Sozialarbeit mit ordnungsdienstlichen Aufgaben. Die sip hat keine polizeilichen Kompetenzen, sondern vermittelt und schafft Vertrauen durch Kommunikation und auf psychologischer Ebene.

Für sie sei so ein Fund nicht nur abnormal, sondern auch gefährlich. «Die Kinder könnten mit den Spritzen spielen und sich verletzen oder im schlimmsten Fall mit irgendwelchen Krankheiten infizieren.» Sie meldete den Fund deshalb gleich dem Hauswart der nahegelegenen Schule. In der Zwischenzeit seien die Spritzen weggeräumt worden.

«Nichts Aussergewöhnliches»

Bei der Stadtpolizei Zürich ist diesbezüglich keine Meldung eingegangen. Für Sprecher Marc Surber könne der Fund der Leserin aber durchaus möglich sein: «Auch wenn der Kreis 11 nicht als Problemviertel bekannt ist, ist so etwas in der Stadt Zürich nichts Aussergewöhnliches.»

Es komme immer wieder vor, dass Mitarbeitende von Sicherheit, Intervention und Prävention (SIP) oder auch Polizistinnen und Polizisten nicht richtig entsorgte Spritzen einsammeln und entsorgen müssten, sagt Surber.

Spritze in Abfalleimer entsorgen

Trotzdem: «Für Kinder kann es beim Umgang mit solchen Spritzen zu gefährlichen Situationen kommen.» Polizei-Sprecher Surber rät: «Kinder sollten die Spritzen auf keinen Fall anfassen.»

Erwachsene hingegen könnten, falls sie es sich zutrauten und die Nadel mit dem Deckel geschützt sei, die Spritze in einem Abfalleimer entsorgen. «Ansonsten darf man sich selbstverständlich an die Polizei oder die SIP wenden, welche die Spritzen rasch und entsprechend richtig entsorgen.»

«Weniger junge Schwerstabhängige»

Laut Simon Weis, Abteilungsleiter bei SIP Zürich, werden die meisten Spritzen über die Sommermonate sowie in der Innenstadt und den Langstrassenquartieren gefunden: «Insbesondere die Umgebung der Kontakt- und Anlaufstellen, in denen die rund 850 schwerstabhängigen Konsumentinnen und Konsumenten betreut werden, wird täglich auf Spritzenfunde kontrolliert.» In den letzten 10 Jahren habe die Anzahl Spritzen im öffentlichen Raum aber massiv abgenommen.

Zudem habe sich im selben Zeitraum die Anzahl Nutzerinnen und Nutzer der stadtzürcherischen Kontakt- und Anlaufstellen leicht verringert, so Weis. Dabei liege die grösste Veränderung in der Altersstruktur: «Erfreulicherweise gibt es weniger junge Schwerstabhängige.» Das durchschnittliche Alter der rund 850 Personen liege bei 48 Jahren. «1 Prozent ist unter 30 Jahren alt. Vor 10 Jahren waren es noch rund 13 Prozent gewesen.»

