«In Zürich fragen mich alle um Geld»

Junge Leute werben seit dem Sommer am Bahnhof Oerlikon fast täglich um Mitglieder für Hilfswerke, sagt 20 Minuten-Leser T. B*. Das wäre ja in Ordnung, findet er, nur seien gewisse Spendensammler sehr aufdringlich und würden den Passanten nachrennen: «Man kann sich nicht mehr in Ruhe an diesem Bahnhof bewegen.» Ihn stört auch, dass einige nicht richtig gekennzeichnet sind.

Auch M. S.* dort am Bahnhof Oerlikon oft um eine Spende für Hilfswerke gebeten. Kürzlich wimmelte er einen «Spendensammler» ab und fuhr dann mit dem Zug zum Hauptbahnhof. Bei der Sihlpost hätten ihn gleich zwei Bettler angehalten. «Ich sehe wohl besonders spendenfreudig aus. In Zürich fragen mich wirklich alle um Geld.» Wenn er gut gelaunt sei und Kleingeld übrig habe, spende er Obdachlosen auch etwas: «Aber das geht natürlich nicht jeden Tag.»

Bettlern kein Geld geben

Viel gebettelt werde derzeit auch am Stauffacher im Kreis 4, berichtet Leser I. K.*: «Leider sind gewisse Bettler sehr frech und aggressiv.» So sei er schon beleidigt worden, als er nichts gegeben habe: «Kürzlich habe ich beobachtet, wie eine ‹Surprise›-Verkäuferin von Obdachlosen angeschrien wurde.»

Bei der Stadtpolizei Zürich wird derzeit aber wenig über Bettler reklamiert. Medienchef Marco Cortesi sagt: «Im Januar haben wir gerade mal fünf Meldungen erhalten.» Das sei extrem wenig: «Nachdem wir Massnahmen ergriffen haben, haben Bettler wohl begriffen, dass es in Zürich nicht so einfach etwas gibt.» Am besten sei es sowieso, den Bettlern kein Geld zu geben: «Sonst werden nur noch mehr angezogen.»

Passanten nicht belästigen

Auf Geldgeber hofft man hingegen bei den Hilfswerken. «Bei Infostand-Kampagnen geht es um die Gewinnung von langfristigen Spendern auf eine möglichst sympathische Art», sagt Corris-Sprecher Bernhard Bircher. Corris ist eine von mehreren Fundraising-Firmen, die im Auftrag von gemeinnützigen Organisationen Spenden sammelt– auch am Bahnhof Oerlikon.

«Die Corris wechselt jeden Tag ihre Standplätze. In Oerlikon werden – wie an allen SBB-Bahnhöfen – maximal zwei Fundraising-Aktionen pro Woche von der APG bewilligt», so Bircher. Es sei kein Ziel, dass sich die Passanten belästigt fühlten: «Das würde unserem Ruf und den Hilfswerken nur schaden.» Die Corris-Mitarbeitenden hätten zudem strenge Verhaltensrichtlinien. Wer sich nachweisbar nicht korrekt verhalte, werde verwarnt. «Mitarbeitende dürfen sicher nicht frech sein oder Passanten nötigen.» Sie seien zudem mit Ausweisen und Arbeitskleidern klar erkennbar.

«Natürlich gibt es schwarze Schafe»

Dass sich Passanten durch Hilfswerke gestört fühlen, ist auch nicht das Interesse der APG/SGA, wie Sprecherin Nadja Mühlemann sagt. Die Aussenwerbefirma vermietet Werbetreibenden im Auftrag der SBB Promotionsflächen an Bahnhöfen. «Bei wiederholten Verstössen gegen die Nutzungsbedingungen gibt es eine Verwarnung oder gar eine Sperrung.» In den vergangenen drei Jahren habe man aber nur eine Beschwerde erhalten.

Wie oft Hilfswerke am Bahnhof Oerlikon unterwegs sind, kann Mühlemann nicht sagen, weil das Unternehmen keine Statistik dazu führe. Neben Hilfswerken seien auch Firmen oder politische Parteien an Bahnhöfen aktiv: «Stark frequentierte Orte sind sehr attraktiv für Promotionen oder Verteilaktionen, da man dort ein breites Publikum ansprechen kann.» Und der direkte Kundenkontakt werde in einer digitalen Zeit immer wichtiger.

