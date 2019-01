«Auto verlassen» oder «Vollgas durch Barriere»

Das Video von der Kollision einer S-Bahn mit einem Auto am Mittwochnachmittag in Uster sorgt für hitzige Diskussionen. Wie hätte man in einem solchen Fall richtig reagiert?

Die Sicherheit aller beteiligten Personen steht an oberster Stelle, heisst es bei der SBB. Ihr Ratschlag: «Bleibt ein Fahrzeug bei geschlossenen Schranken auf einem Bahnübergang stehen, ist es wichtig, dass die Insassen das Fahrzeug sofort verlassen und sich in Sicherheit bringen.»

Kantonspolizei: Vollgas auf die Barriere

Zu einer solchen Situation sollte es laut der SBB-Sprecherin aber gar nie kommen: «Im Gesetz ist klar definiert, dass vor Bahnübergängen anzuhalten ist, wenn Schranken sich schliessen oder Signale Halt gebieten.»

Die Kantonspolizei Zürich rät für solche Situationen, dass man mit dem Auto vollgas geben soll: «Die Barriere hat in der Mitte einen Bereich, wo sie einfacher bricht», sagt Sprecher Florian Frei. Was die Frau vom Vorfall in Uster nun für Konsequenzen erwartet, kann er nicht sagen, da die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Warnsignal ist wie ein Rotlicht



«Grundsätzlich ist es so, dass das blinkende Warnlicht bei der Barriere wie ein Rotlicht beim Lichtsignal zu behandeln ist», so Frei. Heisst: Fährt man über den Bahnübergang, während das Warnlicht bereits blinkt, droht eine Ordnungsbusse von 250 Franken. Es gibt aber auch Fälle, in denen man aufgrund eines Staus oder eines technischen Defekts am Auto auf dem Bahnübergang stehen bleibt. «In solchen Fällen wird die Situation dann auch anders beurteilt», so Frei.

Bei der Beurteilung wird auch unterschieden, ob eine Person verletzt wurde oder es sich nur um einen Blechschaden handelt. Die Beurteilung eines strafrechtlichen Sachverhalts obliegt den Untersuchungsbehörden. Diese entscheide auch, welche Strafen eine Person nach solchen Vorfällen effektiv zu erwarten hat. «Die Polizei führt die Ermittlungen durch und klärt den Sachverhalt, was genau passiert ist – alles Weitere ist dann Sache der Staatsanwaltschaft», sagt Frei.

S-Bahn kracht in Auto

(mon/wed)