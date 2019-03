«Halter glaubten, sie gehe zum Sterben in den Wald»

In einem stark vernachlässigten und verwirrten Zustand wurde Kätzchen Matilda Ende Januar mitten in Dübendorf ZH gefunden. Die Finderin brachte das seh- und hörbehinderte Tier in eine nahe gelegene Kleintierklinik. Dort stellte man neben einer Altersdemenz auch eine chronische Niereninsuffizienz und schlechte Zähne fest. Zudem hatte das 19-jährige Büsi eine alte, unbehandelte Augenverletzung, die für massive Schmerzen sorgte.

Die Tierschutzorganisation NetAP übernahm die Patientin und die mit der Rettung und Genesung verbundenen Kosten. «Wir haben Matilda aufgepäppelt. Es geht ihr viel besser. Sie zeigt sich verschmust und spielt trotz ihres hohen Alters immer wieder gern», sagt Esther Geisser, NetAP-Präsidentin und Gründerin.

«Solche Schicksale sind kein Einzelfall»

Trotz sofortiger Fundmeldung habe sich wochenlang niemand gemeldet. Erst kürzlich wurden die Besitzer auf einen Facebook-Aufruf aufmerksam. Am Montag meldeten sie sich schliesslich bei Geisser: «Sie haben angenommen, Matilda hätte sich in den Wald zurückgezogen, um zu sterben. Gesucht haben sie ihr Büsi nicht.»

Wie es mit dem Kätzchen nun weitergeht, ist offen: «Da die gesetzlich vorgesehene Frist von zwei Monaten seit der Fundmeldung noch nicht abgelaufen ist, haben die Besitzer ein Anrecht darauf, ihr Tier zurückzuverlangen.»

Am liebsten wäre es Geisser, wenn Matilda auf ihrer Pflegestelle bleiben könnte: «Die Besitzer haben mir gesagt, dass sie mit Matilda noch nie beim Tierarzt waren. Doch Matilda braucht täglich Medikamente. Ich weiss nicht, ob die Halter bereit sind, das auf sich zu nehmen.»

«Verantwortungsvolle Halter lassen ihre Katze chippen»

Für Geisser sind Geschichten wie die von Matilda kein Einzelfall: «Zahlreiche alte Katzen werden ausgesetzt oder ihrem Schicksal überlassen.» Vielfach, weil die Besitzer kein Geld für den Tierarzt ausgeben möchten oder sich überfordert fühlen: «Manche Halter sind sogar stolz darauf, dass sie mit ihrer Katze noch nie beim Tierarzt waren.»

Dabei seien spätestens ab dem 10. Lebensjahr jährliche Tierarztkontrollen und eine angemessene Betreuung durch den Besitzer unabdingbar, so Geisser. «Verantwortungsvolle Halter lassen ihre Katze zudem kastrieren und chippen.» Auch ein Sicherheitshalsband mit Adresse sei ratsam. Das sei vor allem bei alten und dementen Katzen wichtig: «Sollten sie sich draussen verirren, kann man ihren Besitzer schnell ausfindig machen.»

Halter bringen Katze zum Einschläfern

Neben Besitzern, die ihr Tier sich selbst überlassen, gibt es auch solche Halter, die ihre Katze zum Einschläfern bringen. So erging es etwa Kätzchen Kiara. Von ihrer vorherigen Besitzerin vernachlässigt, wurde die 14-jährige Katze mit einer Schilddrüsenüberfunktion, abgemagert auf 2,3 Kilogramm und mit einem schlimmen Gebiss von einem Paar übernommen.

Doch schon nach kurzer Zeit brachten sie das 14-jährige Kätzchen zum Tierarzt – mit der Bitte, es einzuschläfern. Die Begründung: Sie sei aggressiv und unsauber. Für den behandelnden Tierarzt kam das nicht infrage. Er rief bei NetAP an und Geisser übernahm Kiara: «Nachdem sie die notwendigen Medikamente bekommen hatte, entpuppte sie sich als vorsichtig, neugierig, verspielt, aber sicher nicht aggressiv. Und auch von Unsauberkeit war keine Spur mehr vorhanden.»

«Das Verhalten ist ein Hilferuf»

Wie Geisser erklärt, werden alte Katzen schnell zum Einschläfern abgegeben, wenn ihr Verhalten nicht mehr der Norm entspricht: «Dabei ist dieses Verhalten meist ein Hilferuf. Verhaltensauffälligkeiten sind oft eine Folge von Schmerzen oder anderen Problemen und legen sich nach entsprechender Behandlung wieder.»

Geisser ist es wichtig, dass Leute sich bewusst ein Haustier anschaffen und sich im Voraus informieren, was das Tier braucht und ob man das dem Tier bieten kann: «Ich appelliere an den gesunden Menschenverstand. Eine Katze kann ein hohes Alter erreichen. Es kostet Zeit und Geld, ein Tier zu halten.»

Die Annahme, Katzen seien selbstständig und man könne sie grösstenteils sich selbst überlassen, ist für die Tierschützerin ein weitverbreiteter Irrglaube: «Katzen gelten als pflegeleicht – vor allem im Vergleich zu Hunden. Doch auch sie benötigen Beschäftigung und Pflege.»

