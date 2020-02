«Bin froh, dass alle 550 Tiere gerettet wurden»

Unzählige Eier haben die 700 Hühner in den vergangenen Monaten auf einem Bio-Hof im Kanton Aargau gelegt. Anfang Januar hätten sie getötet werden sollen, weil sie in eine hormonell bedingte Ruhepause kommen und weniger Eier legen – die sogenannte Mauser. Für den Betrieb ist das nicht wirtschaftlich.

Die Zürcher Tierschutzstiftung von Susy Utzinger hat in der Folge eine Rettungsaktion eingeleitet: Die Hühner sollten gratis an Privatpersonen weitergegeben werden und so ein zweites Leben erhalten. Mit Erfolg. Mitte Januar wurden die Interessenten auf den Bauernhof eingeladen und konnten die Tiere mitnehmen, nachdem sie ein Formular ausgefüllt hatten. Darin bestätigen sie, den Tieren einen angemessenen Lebensraum bieten zu können und mit Platzkontrollen einverstanden zu sein.

«Die Leute sind richtig Schlange gestanden»

Bis zum Start der Aktion haben Füchse die Anzahl der Hühner von 700 auf 550 reduziert. Susy Utzinger, Leiterin der Tierschutzstiftung, ist dennoch begeistert: «Die Nachfrage war riesig, die Leute sind an dem Tag richtig Schlange gestanden.» Jedes der 550 Tiere sei gerettet worden und habe ein neues Zuhause gefunden. Das Einsatz-Team habe bis nach Mitternacht gearbeitet, um die Tiere richtig einzupacken und den Personen mitzugeben. Die Stimmung sei dabei super gewesen: «Einige Personen nahmen vier bis sieben Tiere mit – alle hatten grosse Freude an der Aktion», sagt die Tierschützerin.

Eine der Abnehmerinnen ist Jacquline Bächtold. Sie wohnt in Elsau ZH auf dem Land und hat dort viel Platz. «Auf Facebook habe ich von der Aktion erfahren», erklärt die 44-Jährige. Kurzerhand entschloss sie sich dann, fünf Tiere bei sich aufzunehmen. Da es nicht das erste Mal sei, habe sie bereits eine Scheune hinter ihrem Haus umgebaut. «Sie dient nun als Hühnerstall», sagt Bächtold. Es sei wunderschön mitanzusehen, wie sich die Tiere dort nach zwei Tagen an die neue Umgebung gewöhnen und sich wohlfühlen. Dass die Hühner auch hin und wieder ein Ei legen, sei ein positiver Nebeneffekt. «Der Tierschutzgedanke steht bei mir aber im Vordergrund», sagt sie. «Ich bin wahnsinnig froh, dass alle Tiere gerettet werden konnten.»

(viv)