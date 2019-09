Nun ist es schwarz auf weiss: Der Schweizer Warenhauskonzern Manor muss seinen Standort an der Zürcher Bahnhofstrasse nach 35 Jahren auf Ende Januar 2020 räumen. Vorausgegangen ist ein langer Streit mit mehreren Verhandlungsrunden und Gerichtsverfahren mit Swiss Life. 290 Manor-Mitarbeitende sowie rund 190 Mitarbeitende eingemieteter Firmen sind von der Schliessung betroffen.

Die Interessengemeinschaft Manor (IG Manor), die sich für den Erhalt des Warenhauses an der Bahnhofstrasse eingesetzt hatte, zeigte sich über den definitiven Entscheid bestürzt: «Für die Vielfältigkeit der Bahnhofstrasse ist das ein herber Verlust», sagt die Geschäftsführerin Esther Girsberger. «Das ist ein Stich mitten ins Herz der Zürcher Innenstadt.»

Ein Verlust – nicht nur für die Bahnhofstrasse, sondern auch für den einfachen Bürger: «Es macht die Bahnhofstrasse in vielerlei Hinsicht ärmer – an Tradition, Geschäftsdurchmischung, Passantenaufkommen und damit auch an Anziehungskraft. Manor wird eine grosse Lücke hinterlassen.»

«Mitgefühl an die Mitarbeitenden»



Auf Twitter zeigen sich mehrere Kunden über die Schliessung betroffen:

Wirklich schade! Mein Mitgefühl an die Mitarbeiter.



Eine treue Kundin. — Daniela Oertli (@danielaoertli) September 23, 2019

@swisslife_group Es ist eine Schande, dass Swiss Life keine einvernehmliche Lösung mit Manor gefunden hat! Profitgier über alles lautet die Devise bei SWISS LIFE. Das ist einfach nur bedenklich! Ein tolles Warenhaus verliert den Standort an der Bahnhofstrasse😞 — Ralph Knoepfel (@KnoepfelRalph) September 23, 2019

20 Minuten hat Swiss Life für eine Stellungnahme kontaktiert.

