«Bombenleger» muss in Untersuchungshaft

Der 31-jährige Deutsche, der an der Street Parade für einen Bombenalarm gesorgt haben soll, hat sich bei der ersten Einvernahme durch die Polizei geständig gezeigt. Wie Erich Wenzinger, Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft Zürich, sagt, hat das Zwangsmassnahmengericht nun den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Anordnung von Untersuchungshaft stattgegeben.

Gegen den Beschuldigten wird derzeit wegen Schrecken der Bevölkerung ermittelt, so die Staatsanwaltschaft. Der Tatbestand weist einen Strafrahmen von Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren oder Geldstrafe auf. Eine obligatorische Landesverweisung sei hierfür nicht vorgesehen, eine fakultative sei aber grundsätzlich möglich.

«Zurückgezogen gelebt»

Der Mann aus dem Kanton Aargau wird verdächtigt, einen orangen Rucksack mit Bomben-Attrappen beim Utoquai deponiert zu haben. Laut Daniel Kloiber, zuständiger Staatsanwalt, waren im Rucksack Kabel, Handy, Metallteile und PET-Flaschen mit wahrscheinlich einem Brandbeschleuniger. Einzig Sprengstoff und eine Zündvorrichtung fehlten. «So eine Attrappe wurde nicht einfach aus einer Laune heraus gebaut.»

Ein eigentliches Motiv habe sich aus den bisherigen Aussagen des Beschuldigten nicht abgeleitet werden, sagt Wenzinger weiter. Der 31-Jährige ist weiterhin geständig.

Arabische Musik gehört

Beim Mann handelt es sich um M. R.* Der 31-jährige Mann wohnt in einer Gemeinde des Kantons Aargau. Der 31-Jährige hat laut Nachbarn zurückgezogen gelebt: «Ich habe ihn kaum gesehen. Ab und zu haben wir uns ‹guten Tag› gesagt.» Er sei immer freundlich und nett gewesen. «Ich hätte nie gedacht, dass er so etwas macht», sagt ein Nachbar weiter.

David Segel, der direkte Nachbar von R., sagte: «Er war sehr verschlossen, hat auch nie gegrüsst.» Er habe aus seiner Sicht fast keine sozialen Kontakte gehabt. «Zudem hat er sich in den letzten Wochen verändert, liess sich einen Vollbart wachsen und hörte arabische Musik – das hat mich richtig verunsichert», so Segel.

Bereits verurteilt

Bevor der 31-jährige Deutsche in den Kanton Aargau zog, wohnte er in einem Gasthof im Kanton Zürich: «Er ist von Köln aus in die Schweiz gekommen», heisst es dort.

In der deutschen Stadt ist er kein Unbekannter. Wie die Staatsanwaltschaft Köln auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt, fiel der 31-jährige R. einmal strafrechtlich relevant auf. Er wurde im Jahr 2014 vom Amtsgericht Köln wegen Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe verurteilt.

