Herr Urbaniok, soll Carlos verwahrt werden?

Diese Frage muss das Gericht beantworten. Es ist eine schwierige Güterabwägung. Die entscheidende Frage ist: Wie gefährlich ist Carlos in Freiheit? Jemand, der für die Bevölkerung eine sehr grosse Gefahr darstellt, sollte nicht freigelassen werden. Ob das bei Carlos tatsächlich der Fall ist, kann ich aus der Ferne nicht beurteilen.

Auch gegenüber Gefängnismitarbeitern und Mitinsassen ist Carlos gewalttätig. Das Gefängnis scheint also auch keine Lösung zu sein.

Das Justizsystem kann sich nicht aus der Verantwortung nehmen. Es kann kein Argument sein, Carlos deswegen in die Freiheit zu entlassen, weil er im Gefängnis nicht tragbar ist. Es ist die Aufgabe von Justizvollzugsanstalten, auch mit gefährlichen Menschen umzugehen. Dass das für Mitarbeiter schwierig und sehr belastend sein kann, sieht man an diesem Fall.

Gibt es eine Lösung im Umgang mit Carlos?

Ich glaube, es gibt keine zündende Idee von aussen, an die die Fachleute selber gedacht haben. Bei Carlos wurde sicher schon viel versucht. Aber es braucht eben auch eine zumindest minimale Kooperationsbereitschaft seinerseits.

Das bedeutet?

Er muss gewillt sein, auf Gewalt zu verzichten. Das kann und muss man verlangen. Verhandlungen zwischen zwei Kriegsparteien funktionieren auch nicht, wenn einer eine Waffe mitnimmt und schiesst, sobald ihm etwas nicht passt.

«Ich bin ein Kämpfer. Ich kämpfe bis in den Tod. Sie sollen mich einfach korrekt behandeln», sagte Carlos zur «Rundschau». Wie beurteilen Sie diese Aussage?

Carlos ist kein Kämpfer, sondern ein Schläger. Ein Kämpfer schlägt nicht auf wehrlose und völlig unterlegene Menschen ein. Mit dieser Aussage glorifiziert und romantisiert er sich und seine Handlungen. Es ist richtig, sich gegen vermeintliche Ungerechtigkeiten zu wehren und die eigenen Rechte zu vertreten. Aber blinde Wut und Gewalt sind der falsche Weg. Viele Gewalttäter idealisieren die eigenen Taten. Das ist verfehlt.

Hat das System bei Carlos versagt?

Eine Analyse des gesamten Justizsystem lässt sich nicht anhand eines Einzelfalls machen. Carlos ist ein Ausnahmefall. Wenn man das System an ihm misst, ergibt das ein verzerrtes Bild. Das ist wie wenn man beim Thema von Flugreisen nur Flugzeugabstürze betrachtet. Zürich hat ein sehr erfolgreiches Justizsystem, das im internationalen Vergleich überdurchschnittlich gut dasteht.