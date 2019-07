in Getreidefeld in Altikon ZH ist am Mittwoch auf einer grossen Fläche abgebrannt. «Ich zog mich im Haus um, als ich durchs Fenster plötzlich schwarzen Rauch sah», sagt Bauer Martin Nussbaum, dem das Feld gehört. Sofort sei er rausgerannt – und habe kaum glauben können, was geschah. «Das Feuer breitete sich explosionsartig aus – innerhalb von zehn Minuten waren mehr als zwei Drittel des 3,7 Hektaren grossen Feldes abgebrannt.»

Wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte, war die Brandursache ein technischer Defekt bei der Ballenpresse. Die Maschine fing Feuer – die Flammen griffen auf das Feld über. Trotz des sofortigen Feuerwehreinsatzes brannte die Maschine komplett aus. Es entstand ein Sachschaden von rund 80 000 Franken.

«Zum Glück wurde niemand verletzt»

«Gegen so einen Vorfall kann ein Bauer fast nichts machen», sagt Manfred Rothlin, Kommandant der Feuerwehr Thurtal Süd. «Möglich ist etwa, dass ein Stein, der in der Maschine eingeklemmt war, einen Funken geworfen hat.» Jedes Jahr komme es zu solchen Feldbränden – jedoch nicht in diesem Ausmass.

Bauer Nussbaum ist dennoch erleichtert: «Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Zum Glück ist niemand verletzt worden.» Neben der Ballenpresse sei nur das Stroh zerstört worden. Der Weizen war bereits geerntet: «In einem Monat können wir wieder pflügen.»

(lar/maz)