«Das arme Reh ist elendiglich krepiert»

Über 50 Wildunfälle in einer Woche im Kanton Aargau, ebenso viele Vorfälle im Kanton Thurgau. Auch auf den Zürcher Strassen gab es seit Samstag 33 Unfälle mit Wildtieren in der vergangenen Woche. Nicht alle dieser Unfälle werden bei Polizei oder Jagdaufsicht gemeldet. Das hat auch Franziska Vetter (57) aus Bünzen AG erfahren.

Was sie letzte Woche erleben musste, macht sie noch Tage danach traurig. Sie war mit dem Auto unterwegs zwischen Hermetschwil-Staffeln und Bünzen, als sie ein angefahrenes Reh am Strassenrand entdeckte. «Ich hielt natürlich sofort an, schaltete die Warnblinker ein und alarmierte die Polizei, die dann den Jagdaufseher benachrichtigte», so die Frau.

Zu ihrem Erstaunen war sie damit auf weiter Flur: «Der Unfallverursacher war weitergefahren und unzählige weitere Autofahrer fuhren im Schritttempo an mir vorbei.» Nur ein Mann, der etwas später an der Unfallstelle vorbeifuhr, habe ihr seine Hilfe angeboten. «Zusammen warteten wir dann auf den Jagdaufseher», so Vetter.

«Eine richtig miese Sache»

Dieser konnte dem Tier aber nicht mehr helfen: «Ehrlich gesagt, ist das arme Reh elendiglich krepiert. Einfach nur traurig.» Besonders empört ist Vetter über die Ignoranz der anderen Autofahrer: «Ich kann so etwas nicht verstehen. Das macht mich wütend.»

Kein Verständnis für dieses Verhalten hat auch Erich Schmid, Geschäftsführer des Aargauischen Jagdverbands. «Wenn der Unfallverursacher Fahrerflucht begeht, ist das extrem enttäuschend – eine richtig miese Sache.» Mehr könne er dazu nicht sagen. Da eine Behandlung für das Wildtier einen zu grossen Stress bedeute, sei es oft besser, es zu erlösen. Wichtig bei Unfällen mit Wildtieren sei es, sofort die Jagdaufsicht oder die Polizei zu informieren. «Das Tier soll nicht unnötig Schmerzen erleiden», so Schmid. Zudem könnte es eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmende sein, wenn es auf der Strasse liegt.

Pflichtwidriges Verhalten

Bei der Kantonspolizei Aargau gehen täglich Meldungen über Wildunfälle ein, wie Sprecher Bernhard Graser bestätigt. «Die Zahlen zeigen anschaulich, wie präsent die Problematik ist.» Es komme auch immer wieder vor, dass der Fahrer davonfährt, ohne den Wildunfall zu melden. «Sie machen sich wegen pflichtwidrigen Verhaltens nach einem Unfall strafbar», sagt Graser. Die Polizei verzeigt solche Lenker, wenn sie Kenntnis vom Vorfall hat. Dem fehlbaren Lenker droht eine Busse.

Um Unfälle mit Wildtieren vorzubeugen, sei es besonders nachts und entlang von Wäldern wichtig, die Geschwindigkeit anzupassen und sich zu konzentrieren. Sollte es dennoch zu einer Kollision kommen, rät Graser, sich wie bei einem gewöhnlichen Verkehrsunfall zu verhalten: «Unfallstelle sichern, Warnblinker einschalten, Pannendreieck aufstellen und Warnweste anziehen, Notruf 117 alarmieren.» Bei verletzten Tieren sei immer auch grosse Vorsicht geboten, vor allem wenn es sich um ein Wildschwein, einen Dachs oder einen Fuchs handle.

