«Das ganze Quartier steht unter Schock»

Nach der Geiselnahme im Zürcher Kreis 3 sind die Anwohner fassungslos. «Wir stehen alle unter Schock», sagt eine Frau, die in der Nähe des Tatorts am Döltschiweg wohnt. Am Morgen früh habe sie einen Schuss gehört. Dann sei die Polizei gekommen und habe alles abgesperrt.

«Wir wurden angewiesen, die Läden zu schliessen und das Haus nicht mehr zu verlassen.» Dann seien nochmals zwei bis drei Schüsse gefallen. Polizisten umstellten das Haus. «Wir hatten Angst.»

«Friedliches Quartier»

Nun ist klar, was passiert ist: Ein Mann hat zwei Frauen als Geiseln genommen, alle drei sind ums Leben gekommen. Das so etwas in der Gegend passieren kann, hätte die Leserreporterin nie gedacht. «Es ist so ein friedliches Quartier.»

Eine der beiden Frauen habe in der Wohnung gewohnt. Das zweite Opfer sei auf Besuch gewesen, so die Anwohnerin. Man habe sich jeweils beim Gassi gehen mit den Hunden getroffen. Ansonsten haben sie sich nicht gekannt.

Der Geiselnehmer ist ein 60-jähriger Schweizer. Er hat laut Polizei nicht in der Wohnung gewohnt.

(woz)