Ein Video, das derzeit auf Whatsapp kursiert, sorgt bei vielen Lesern für Empörung. Dabei sind zwei Jugendliche zu sehen, die durch Zürich-Oerlikon laufen und wahllos Autospiegel zerstören. Einer von ihnen filmt, der andere kickt immer wieder gegen die Spiegel fremder Autos.

Laut Informationen, die 20 Minuten vorliegen, sollen die Jugendlichen 17 und 19 Jahre alt sein. «Das ist einfach dummes, jugendliches Verhalten», findet Thomas Brändle, Leiter der Fachstelle Gewaltprävention Zürcher Oberland: «So etwas gab es schon immer und wird es immer geben», so der Experte.

«Sie spornen sich gegenseitig an»

Bei jungen Erwachsenen gebe es Phasen, wo das Dominanzverhalten verstärkt zum Ausdruck komme. In der Gruppe spiele dieses dann eine grosse Rolle: «Die Buben spornen sich gegenseitig dazu an, sich dumm zu verhalten.» Mit den Aufnahmen würden sie sich dann brüsten wollen. Wobei Filmen und auf Social Media Teilen heute Alltag sei: «Das sind die Folgen der digitalen Entwicklung in der Gesellschaft. Für viele Jugendliche ist das ganz normal», so Brändle.

Schwierig sei hingegen die Entwicklung der allgemeinen Verrohung im Internet unter Erwachsenen: «Grenzverletzungen in sozialen Medien werden zu einem sehr grossen Teil von erwachsenen Männern begangen.» Zudem sei die Jugendgewalt messbar deutlich zurückgegangen: «Die dafür verantwortlichen Massnahmen sollen unbedingt weitergeführt werden – insbesondere in Bezug auf Radikalisierung», sagt Brändle.

«Heute muss alles extrem und unglaublich cool sein»

Dass ein solch impulsives Verhalten bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorkommen kann, sei häufig, sagt auch Gregor Berger, Leiter des zentralen Notfalldienstes der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. «Schon früher haben Jugendliche ähnliche Dummheiten gemacht», so der Experte.

Durch die Digitalisierung werde das Fehlverhalten aber so schneller nach aussen getragen: «Ein Bild oder Video ist schnell gemacht und auf Social Media geteilt.» Dabei bereitet Berger vor allem die Jagd nach Likes Sorgen, was solche Verhaltensweisen verstärke und jugendliches Fehlverhalten noch attraktiver mache: «Früher hat es gereicht, wenn man sich die Haare rot färbte. Heute muss alles extrem und unglaublich cool sein.»

«Jugendliche brauchen Vermittlung gesunder Werte»

Dass dann Jugendliche zu destruktivem oder gar kriminellem Verhalten neigen, sei nicht verwunderlich. Er würde deshalb die Familien wie auch die Schulen vermehrt in die Pflicht nehmen: «Erwachsene, insbesondere Eltern, müssen da einen Dialog herstellen und den jungen Heranwachsenden gesunde Werte vermitteln», erklärt Berger. «Jugendliche suchen und brauchen solche Auseinandersetzungen, um ein gesundes Selbst zu entwickeln.»

