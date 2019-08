«Das ist einer Schweizer Grossstadt nicht würdig»

«Die Leute wurden hier unten einfach vergessen», meldete ein Leser-Reporter am Samstag. Über zweieinhalb Stunden wartete er am Nachmittag, damit er das City Parking Parkhaus bei der Gessnerallee im Zürcher Kreis 1 mit seinem Auto verlassen konnte. Der Grund: Über dem Parkhaus kam es zu einem Verkehrskollaps.

Wegen einer Baustelle wurde die Selnaustrasse sowie die Stauffacherbrücke gesperrt, der Stauffacherquai war nur einspurig befahrbar und auch die Werdstrasse sowie die Kasernenstrasse wurden für den Individualverkehr gesperrt. Damit aber nicht genug: Auf den wenigen Strassen, die von den Autofahrern im Bereich Stauffacher und Gessnerallee noch befahren werden durften, wurde auch noch die Demonstration Animal Rights March für Samstagnachmittag bewilligt.

«Eine Frechheit und dilettantische Planung»

Bei den betroffenen 20-Minuten-Lesern ist das Unverständnis gross: «Es ist bekannt, dass die Stadt Zürich nicht viel Sympathien für Autofahrer hat, aber das ist eine dilettantische Planung, die einer Schweizer Grossstadt nicht würdig ist.» In der Privatwirtschaft hätte so ein Chaos personelle Konsequenzen, meint ein Leser-Reporter. Betroffenen ist auch unklar, wieso die Werd- und die Kasernenstrasse ebenfalls gesperrt wurden: «Dort hat es keine Baustelle und es handelt sich nicht um Quartierwege – es sieht aus, als würde die Stadt eine Baustelle in der Nähe nutzen, um Quartieren ein autofreies Wochenende zu schenken.»

Auch bei der City-Parking-Betreiberfirma City Parkhaus AG sieht man den Grund für das Chaos beim Baustellenmangement der Stadt. «Sie haben sich nicht viel überlegt, als sie an einem gut frequentierten Ort am letzten Wochenende der Sommerferien eine Sperrung planten», sagt Geschäftsführer Andreas Zürcher. Die Konstellation mit der Demo im gleichen Gebiet habe zur massiv verzögerten Ausfahrt aus dem Parkhaus geführt.

Parkhaus offerierte Entschädigung

Eine Schliessung des Parkhauses ist laut Zürcher im Vorfeld kein Thema gewesen: «Wir konnten nicht vorhersehen, dass der Verkehr dermassen beeinträchtigt wird.» Man habe die Polizei aufgeboten, doch wenn der Verkehr nicht abfliesse, könne auch diese nicht viel tun.

«Den Autofahrern haben wir als Entschädigung ein Ausfahrtsticket im Wert von etwa 5 Franken angeboten.» Mit den Abgasen der vielen, wartenden Autofahrer habe es keine Probleme gegeben – Mitarbeiter hätten die Autofahrer aufgefordert, den Motor abzustellen. «Ich hoffe, dass man nächstes Mal mehr Augenmass walten lässt bei der Stadt, damit es nicht mehr zu so einer unglücklichen Situation kommt.»

Die Sicherheitsfirma, die für das Verkehrsmanagement während der Baustellenphase verantwortlich ist, wollte sich auf Anfrage von 20 Minuten nicht zum Chaos äussern und verwies auf die Stadt Zürich. Dort hat die Dienstabteilung Verkehr für Montag eine Stellungnahme angekündigt.

(wed/tam)