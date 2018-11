«Ich werde die Pizza-Gutscheine spenden»

Stundenlang warten – für Pizza? Ja, sagen sich mehrere Hungrige in Winterthur-Grüze. Vor der neuen Domino's-Filiale standen bereits um 6 Uhr Personen an. Über 40 Personen hielten es in der Kälte aus. Domino's wirbt mit «1 Jahr Gratis Pizza für die ersten 10 Kunden» – gemeint ist eine Gratis-Pizza pro Woche. Zudem gibt es zur Eröffnung 1000 Pizzas für 3 Franken.

Einige hatten sogar Campingstühle mitgebracht. Zudem waren sie in Decken gehüllt. «Das waren Zustände wie vor einem Apple Store, wenn ein neues iPhone verfügbar ist», sagt der Leser-Reporter. Um 11 Uhr gingen dann die Türen auf.

Roman (34) war mit Sabrina (22) seit 6 Uhr dort und einen der zehn Jahresgutscheine ergattert. «Wenn ich es mir recht überlege, haben es andere eigentlich dringender nötig», sagt Roman nach der Aktion. Er werde den Gutschein nun der Heilsarmee spenden.

Auf den grossen Ansturm war man bei Domino's Pizzas gefasst. Die Gratis-Pizzas gehören seit Jahren zur Marketingstrategie des Pizza-Riesen. «Für so einen Anlass braucht es trotzdem viel Leute mit viel Energie und ausserdem viele Kunden», erklärt Christophe Kienberger, Marketingverantwortlicher bei Domino's.

Die tausend ersten Pizzas kosten heute nur drei Franken, diese werden laut Kienberger wahrscheinlich am Nachmittag weg sein. Auf die Unmengen Pizzas, die verkauft werden, sei man ebenfalls bestens vorbereitet. «Falls wir noch mehr Teig oder Tomatensauce benötigen, organisieren wir dies ohne Probleme.»

(stv)