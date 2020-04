Leser-Reporterin Marianne Kolb hat vor etwa zwei Wochen plötzlich vom Küchenfenster aus Bewegungen in ihren Pflanzen festgestellt. «Dann sah ich, wie eine Amsel von einer Pflanze zur anderen flog. Nach einiger Zeit hat sie dann wohl einen Platz gefunden, der ihr gefallen hat», erzählt die 69-Jährige.

Danach sei die Amsel immer wieder gekommen und wieder weg geflogen. «Schnell habe ich gemerkt, dass der Vogel anfängt ein Nest zu bauen. Und das genau neben unserer Wohnungstür», sagt die Zürcherin aufgeregt. Nun sei sie besonders vorsichtig, wenn sie ein und aus gehen.



Die Amsel sitzt in ihrem selbstgebauten Nest. Video: Marianne Kolb

Als Kolb vorletzten Donnerstag ins Nest schaute, lag ein bläuliches Ei darin, am nächsten Tag waren es schon zwei und nun sind es vier Eier. «Immer wenn die Amsel mal weg ist, steige ich schnell auf einen Stuhl und mache ein Foto. Ich will sie ja nicht stören. Das sind überwältigende Gefühle, wenn man sowas miterlebt», so Kolb. Die Amsel habe von ihr sogar einen Namen erhalten, sie nenne sie «Tilly».

(jil)