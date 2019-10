«Das übersteigt meine schlimmsten Träume»

Die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) haben ein Problem: Sie verfügen derzeit über zu wenig Trams. Grund für den Engpass ist die Verzögerung der Beschaffung der neuen Flexity-Trams. Diese zieht sich wegen Einsprachen bereits vier Jahre hin.

Einschränkungen bei S-Bahnen



Wie die SBB am Sonntag mitgeteilt hat, fehlen auf den S-Bahn-Linien in Zürich sechs Triebzüge. Grund: Die SBB hat im Rahmen der Instandhaltung der Doppelstock-Triebzüge-Flotte (DTZ) vermehrt Verschleiss an den Lagern der Fahrmotoren festgestellt. Um den Zustand der Fahrmotoren über die ganze Flotte überprüfen zu können, müssen bis auf weiteres laufend sechs DTZ-Triebzüge aus dem Betrieb genommen werden. «Die SBB setzt alles daran, die Auswirkungen auf die Kundinnen und Kunden auf ein Minimum zu reduzieren», heisst es in der Mitteilung. Zu Zugsausfällen komme es aufgrund der ausserordentlichen Revision nicht. «Unvermeidlich sind aber Kürzungen von Fahrzeugkompositionen.»



Insgesamt stünden von den rund 100 000 täglich angebotenen Sitzplätzen rund zwei Prozent weniger zur Verfügung. Während der Hauptverkehrszeit muss deshalb auf Teilstrecken der S24 (Zug–Zürich HB–Weinfelden), der S8 (Winterthur–Zürich HB–Pfäffikon/SZ) und der S2 (Zürich Flughafen–Zürich HB–Ziegelbrücke) mit Stehplätzen gerechnet werden.

«Das hätte ich mir in meinen schlimmsten Träumen nicht ausdenken können», sagt VBZ-Direktor Guido Schoch zu 20 Minuten. Mit der Eröffnung der Limmattalbahn und der damit verbundenen Verlängerung der Tramlinie 2 nach Schlieren habe die VBZ nun endgültig Massnahmen ergreifen müssen, um den Tram-Engpass aufzufangen.

Busersatz nicht möglich

Per 25. November muss die VBZ den Fahrplan ausdünnen. Konkret wird die Linie 17, die vom Albisgütli nach Werdhölzli führt, vorübergehend eingestellt. Sie wird durch anders geführte Linien 6 und 10 ersetzt. Zudem wird etwa auf der Linie 15 der Takt verändert. Unter der Woche fährt dort nur noch alle 15 Minuten ein Tram. Heute müssen die Passagiere nur maximal 7 oder 8 Minuten warten. Es fahren also nur noch halb so viele 15-er.

«Das ist sicher eine Qualitätseinbusse für unsere Kundinnen und Kunden», sagt VBZ-Direktor Schoch. Ein Busersatz für die gestrichene Tramlinie sei geprüft worden. «Das wäre aber aufgrund der Infrastruktur gar nicht möglich gewesen», so Schoch. Beispielsweise hätten Busse nicht in die teils engen Tramtrassees fahren können.

Alte Mirage-Tram

Derzeit sei die Lage dermassen prekär, dass eine Anpassung des Fahrplans und Betriebs unumgänglich geworden sei. «Wir haben an manchen Tag nicht einmal ein Ersatztram. Wenn es also zu einer Kollision kommt oder ein Tram einen technischen Defekt hat, wird es schwierig», sagt Schoch.

Die VBZ hat bereits im November eine Massnahme ergriffen, um den Tram-Engpass zu bewältigen: Sie setzte ihre zwei alten Mirage-Trams auf der Linie 8 ein. Auf die Frage, ob die VBZ auch die anderen Mirage-Trams hätte behalten sollen, sagt Schoch: «Wir haben diese bereits 2011 weggegeben. Damals hatten wir noch damit gerechnet, dass die neuen Trams rechtzeitig eingesetzt werden können.»

Die heutige Situation sei nicht auf eine Fehlplanung der VBZ zurückzuführen, betont Schoch, sondern auf die Einsprachen gegen die neuen Trams. «Wir haben bereits 2011 eine Ausschreibung gemacht und haben die neuen Trams 2016 erwartet.» Mit einer vierjährigen Verzögerung habe niemand rechnen können.

