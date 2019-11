Rüde Pan muss nach Hundebiss in Not-OP

Es hätte ein gemütlicher Spaziergang am Zürichsee werden sollen. Letzten Donnerstag war A.D.* mit ihren Hunden am Utoquai unterwegs. Die beiden Rüden führte die 32-jährige Zürcherin an der Leine, als ihr ein Mann kurz vor der Pedalovermietung mit einem grossen Husky-Mix und einem kleinen Mischlingshund entgegenkam.



Die beiden seien frei herumgelaufen. «Ich hob deshalb meine Leine in die Luft zum Zeichen, dass meine angeleint sind, und wechselte die Strassenseite», sagt D. Für den anderen Hundebesitzer anscheinend keine einfache Aufgabe: «Seine Hunde gehorchten ihm mässig. Vor allem der Husky-Mix-Rüde liess sich nicht ganz kontrollieren und ignorierte sein Herrchen.»

Meldungen zu Beissvorfällen



Die Zahlen im Zusammenhang mit Meldungen zu Beissvorfällen und übermässigem Aggressionsverhalten sind in den jeweiligen Jahresberichten des Veterinäramtes Kanton Zürich festgehalten.



So wurden 2018 654 Vorfälle mit Menschen gemeldet. Im Vergleich: 2017 waren es 634 Vorfälle. Ebenfalls 2018 wurden 447 Vorfälle mit anderen Hunden und weiteren Tieren registriert. 2017 waren es da 448 Vorfälle.



Zum Schluss gibt der Jahresbericht noch Auskunft zu Meldungen bezüglich übermässigem Aggressionsverhalten. 2018 gingen da 116 Meldungen ein, 2017 waren es 128.



«Pan hat sich nicht einmal gewehrt»

Schliesslich sei der unkastrierte Rüde nach dem Kreuzen umgekehrt und von hinten auf D. und ihre beiden Entlebucher Sennenhunde zugerannt. Wie die 32-Jährige sagt, soll er es dabei vor allem auf Pan, den älteren der beiden Rüden, abgesehen haben. «Ich versuchte meine Hunde von der Leine zu lassen, damit sie weglaufen können. Sie sind sehr friedlich und verhalten sich unterwürfig.»

Ihr gelang es noch, bei Pan die Leine loszumachen, da sei der fremde Hund schon auf den zweijährigen Rüden losgegangen: «Der Husky-Mix biss zu und schüttelte ihn. Pan hat sich nicht einmal gewehrt.» Laut D. liess er erst von Pan ab, als die 32-Jährige und sein Herrchen hingingen und dieser ihm einen Tritt verpasst habe.

«Ist doch nichts passiert, oder?»

Schockiert stellte sich die 32-Jährige mit ihren Hunden auf die Seite: «Ich wollte schauen, ob Pan verletzt ist und uns in Sicherheit bringen.» Doch das schien nichts zu nützen: «Der Husky-Mix kreiste wie ein Hai um uns und hatte wieder Pan im Visier.»

Der Halter hingegen soll partout den Husky-Mix nicht an die Leine genommen haben: «Er fragte nur: ‹Ist doch nichts passiert, oder?›» Um die Sicherheit ihrer Hunde besorgt, lief D. ohne die Kontaktdaten des anderen Hundehalters aufzunehmen weg: «Ich ging zum Auto und fuhr nach Hause.»

Tiefe Bisswunde und Notoperation

Zuhause habe sie bemerkt, dass Pan verletzt ist. In einer Tierklinik musste der Rüde schliesslich notoperiert werden: «Er hatte eine Bisswunde, die man nähen musste.» Schlimmer seien aber die nicht sichtbaren Gewebeverletzung unter der Haut, hervorgerufen durch den starken Biss, gewesen, so D.

Zur Sicherheit habe er nach der OP noch eine Drainage erhalten, damit das Wundsekret abfliessen kann. Mittlerweile geht es Pan ein wenig besser: «Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er bekommt jetzt ganz viele Streicheleinheiten und Guetzli.»

Sichtlich verärgert über den Vorfall, postete die 32-Jährige am nächsten Tag einen Aufruf auf Facebook – und erhielt prompt zahlreiche Hinweise: «Laut anderen Hündelern ist der Mann kein Unbekannter. Mir wurde gesagt, dass er seine Hunde immer freilässt, sie aber nicht unter Kontrolle hat.» In der Zwischenzeit hat D. bei der Polizei Anzeige erstattet. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt das.

Broschüre «Codex»

Um ein konfliktfreies und unkompliziertes Zusammenleben von Hunden, Hündelern und Nichthundehaltern zu garantieren, hat das Veterinäramt Kanton Zürich die Broschüre «Codex» mit zahlreichen Verhaltensregeln für alle Beteiligten rausgebracht. Auf der Webseite des Veterinäramtes ist die Broschüre abrufbar.

Im folgenden wurden zwei Punkte aus dem «Codex» und der Broschüre «Hundehaltung: Informationen zum Zürcher Hundegesetz» aufgegriffen.

Generelle Leinenpflicht unter bestimmten Bedingungen

Bei der Begegnung mit Passanten oder anderen Hundehaltern mit ihren Hunden wird der Hund immer auf der abgewandten Seite und an kurzer Leine geführt. Bei zuverlässigem Gehorsam kann er bei Fuss geführt werden.

Beim Führen von mehreren Hunden ist sichergestellt, dass sie im Rudel kontrolliert werden können. Grundsätzlich sind alle Hunde an der Leine zu führen.

In Wohnquartieren in der Nähe von Kindergärten und Schulen

in der Nähe von Spiel- und Sportplätzen in unübersichtlichem Gelände bei Dunkelheit wird der Hund an kurzer Leine oder bei zuverlässigem Gehorsam kontrolliert in unmittelbarer Nähe geführt.

An belebten und viel frequentierten Orten sowie in öffentlich zugänglichen Gebäuden ist das Vorfallrisiko mit Hunden grösser. Hunde jeglicher Grösse müssen deshalb an solchen Orten an kurzer Leine geführt werden. Auch gut erzogene Hunde sind nicht zwingend in jeder Situation «verkehrssicher». Deshalb ist die Leine bei viel Verkehr notwendig.

Beaufsichtigung und vorausschauendes Führen

Auch mit gut sozialisierten, erzogenen und umweltgewohnten Hunden kann es zu Vorfällen kommen. Insbesondere dann, wenn unvorhergesehene Situationen beim Hund Angst auslösen oder wenn ein Hund einem für ihn bedrohlichen Reiz nicht ausweichen kann. Hierzu zählt ein für ihn unverständliches Verhalten von Kindern oder Drittpersonen. Wer den Hund verantwortungsbewusst beaufsichtigt und führt, kann und muss

gefährliche Vorfälle vermeiden.

Im Notfall: Was muss ich tun, wenn mein Hund gebissen wurde?

Stefan Buholzer vom Veterinäramt Kanton Zürich rät Folgendes: «In solchen Fällen sollte man sich das Signalement der Person (Grösse, Haarfarbe, Geschlecht, Kleidung, Accessoires wie Tasche, Rucksack, Hut) und des Hundes (Rasse, das Aussehen, Grösse, Farbe, Geschlecht, Haarlänge und anderes wie Brustgeschirr, Farbe davon, Halstuch) gut einprägen.»

Sollte die Person in ein Auto steigen, könne man sich auch das Autokennzeichen merken. «Hilfreich ist auch, wenn es Zeugen gibt. Bitten sie diese um ihre Kontaktdaten», so Buholzer.

Ebenfalls bestehe die Möglichkeit über die Notrufnummer die Polizei zu kontaktieren. «Bei einem Biss soll man sich zudem umgehend zum Arzt (falls Sie verletzt sind) beziehungsweise zum Tierarzt (falls Ihr Hund verletzt ist).» Laut Buholzer seien diese verpflichtet, solche Vorfälle beim Veterinäramt zu melden.

*Name der Redaktion bekannt

