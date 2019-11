Flammen schiessen in die Höhe, das Fahrzeug ist nicht mehr zu erkennen: Am Donnerstagabend brannte an der Bahnhofstrasse in Wetzikon ein Lieferwagen. Wie Leser-Reporter V.C.* erzählt, stieg dunkler Rauch auf und «der Lieferwagen brannte lichterloh».



Laut dem 42-Jährigen seien zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr vor Ort gewesen: «Ein Teil der Gegend wurde abgesperrt. Wir mussten drumherum fahren. Zudem hörten wir andauernd Sirenen.»

Bei der Kantonspolizei Zürich bestätigt man den Einsatz am Donnerstagabend: «Ein Lieferwagen war aus noch ungeklärten Gründen in Brand geraten», sagt Sprecherin Rebecca Tielen auf Anfrage. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Es entstand Sachschaden.

*Name der Redaktion bekannt

(mon)