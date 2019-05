«Der Uber-Fahrer rastete komplett aus»

E. G.* (21) ist immer noch schockiert. Das, was die junge Frau und ihre Schwester (19) am Sonntagabend nach einer Uber-Fahrt erleben mussten, geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Nach einem Barbesuch in Zürich-Oerlikon hatten die beiden Frauen um 22 Uhr einen Uber nach Hause genommen.

Wie die 21-Jährige erzählt, hatten die beiden schon während der Fahrt ein mulmiges Gefühl. «Der Fahrer war sehr ruhig und redete kaum mit uns.» Beim Aussteigen verlangte er plötzlich Bargeld, so G. «Das hat mich verwirrt. Ich kenne das so von Uber nicht.»

«Er rastete komplett aus»

Die junge Frau glaubte zunächst an ein Missverständnis: «Mein Freund hatte den Uber für uns bestellt. Da er aber ein neues Handy hatte, waren noch nicht alle Angaben wie die Kreditkarte in der App eingetragen.» Eine Bargeldzahlung ist seit einigen Monaten bei Uber möglich. Nach einer kurzen Diskussion mit dem Fahrer ging die 21-Jährige schliesslich in die Wohnung und holte das Geld.

Währenddessen wartete ihre Schwester im Taxi: «Wir wollten ihm damit zeigen, dass wir nicht einfach abhauen. Da er aber meine Schwester beleidigte, stieg sie aus.» Komplett ausgeartet sei es, als G. mit Kleingeld zurückkam: «Ich hatte keine Noten zu Hause. Ich versuchte ihm aber zu erklären, dass das doch auch Geld sei.»

«Der Fahrer brüllte uns an»

Doch die Situation eskalierte: «Der Fahrer rastete komplett aus und brüllte uns an. Zudem schubste er uns mehrmals.» Da die 21-Jährige panische Angst bekam, nahm sie ihr Handy hervor und filmte den Vorfall. Das Video liegt 20 Minuten vor. «Daraufhin wurde er noch aggressiver.» Erst als sich eine Nachbarin einschaltete, stieg er in sein Auto und verschwand, so G.

In der Zwischenzeit hat die junge Frau den Vorfall dem Kundendienst von Uber gemeldet. Sie sei sich noch nicht sicher, ob sie eine Anzeige machen wolle. Doch einfach damit abschliessen kann sie nicht: «Wir können immer noch nicht glauben, was passiert ist. In der nächsten Zeit werde ich sicher nicht in einen Uber einsteigen.»

Wie eine Sprecherin auf Anfrage sagt, ist das, was beschrieben wurde, sehr besorgniserregend: «Wir haben mit den Beteiligten Kontakt aufgenommen, um die Angelegenheit zu untersuchen. Gewalt wird bei Uber nicht toleriert.»

