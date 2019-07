«Dicker» Spanner filmt Buben in der Badi

Buben und junge Männer ziehen sich am Mittwoch in der Männer-Kabine des Freibads im Tal in Adliswil ZH um. Was sie nicht wissen: Sie werden währenddessen von einem Mann fotografiert. «Die Polizei ging in die Buben-Garderobe und anschliessend mit dem Bademeister sowie einem dickeren Mann mit Glatze wieder herausgekommen ist», sagt Primarschüler Michele Buol zu Tele Züri. Anschliessend habe ihm die Schwester eines Kollegen gesagt, dass er Fotos in der Garderobe aufgenommen habe.

Die Polizei bestätigt den Einsatz gegenüber dem TV-Sender. Wie viele Aufnahmen der Mann gemacht hat und ob auch Videos von den Badegästen gemacht wurde, verrät die Polizei nicht, da die Abklärungen noch laufen. Der Mann sei wieder auf freiem Fuss, jedoch dürfe er die Badi Adliswil nicht mehr betreten.

Nicht der erste Fall im Kanton Zürich diesen Sommer

Der Adliswiler Stadtrat Renato Günthardt ist betroffen wegen des Vorfalls: «Es macht einem schon Angst, wenn man von so einem Verdacht hört.» Er sei aber auch froh, dass das Badipersonal gut und richtig reagiert habe.

Es ist nicht der erste Spanner, der diesen Sommer in einer Zürcher Badi auffliegt. Ein 60-Jähriger hat 19. Juni mit einer Kamera in der Stadtzürcher Badi Allenmoos Kinder gefilmt. Die Kamera war als Kugelschreiber getarnt.

(wed)