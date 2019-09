«Die Gesellschaft hat ein Gewaltproblem»

Herr Oertli, wieso ist es bei der Gegendemonstration, die von rund 200 Linksautonomen getragen wurde, eskaliert?

Es gibt Kräfte in der Linksextremen-Szene, die eine solche Eskalation wollen. Sie möchten einen Bruch mit zwischen ihnen auf der einen und dem Staat sowie der Mainstream-Gesellschaft auf der anderen Seite herstellen. Bei den Extremisten herrscht demnach das Narrativ «wir gegen sie». Und bei «sie» handelt es sich um eine totale Bedrohung, die sie bekämpfen müssen. Im Fall vom Samstag waren diese die Abtreibungsgegner und die Polizei als verlängerter Arm des Staates.

Um was ging es den Linksextremen gestern konkret?

Sie wollten die Demonstration «Marsch fürs Läbe» verhindern. Für sie stellen fundamental-christliche Kreise eine zu bekämpfende Bedrohung dar. Der Polizei wird stets von Extremisten vorgeworfen, sie seien auf der Seite des Gegners, weshalb auch sie als Bedrohung wahrgenommen werden.

Das heisst, die Polizei muss also bei der Ausübung ihrer Tätigkeit an Demonstrationen immer mit Gewalt rechnen?

Gewalt fängt dort an, wo man den Gegner entmenschlicht und das kann bei Demonstrationen passieren, muss aber nicht zwingend immer. Umso wichtiger ist es, dass die Polizei deeskalierend wirkt, nicht provoziert, sich zurückzieht und den Dialog sucht.

Gibt es jetzt an jeder Veranstaltung, die der Linksautonomen nicht passt solche Ausschreitungen?

Es ist Realität, dass die Gesellschaft als Ganzes zunehmend ein Gewaltproblem hat und es ist auch allgemein eine gesellschaftliche Problematik, dass der Gegner entmenschlicht wird. Es ist im vorherrschenden Klima derzeit unmöglich in der Politik eine prägnante Meinung zu vertreten, ohne Mord- oder Gewaltandrohungen zu erhalten. Diese sind in der Politik Alltag. Heutzutage muss leider jeder der seine politisch Meinung öffentlich äussert mit Gegenwind rechnen. Damit wird die Demokratie und deren Verständnis von Meinungsfreiheit mit Füssen getreten.



Adrian Oertli ist ehemaliger Linksextremer und heute Experte für Linksextremismus.