«Die Leute hier unten wurden vergessen»

Am Wochenende musste die Selnaustrasse in Zürich wegen einer Baustelle gesperrt werden. Das bedeutete vor allem eines: viel Stau. Doch besonders viel Geduld brauchte es gemäss mehreren Lesern im City Parking beim Casino. «Ich warte seit anderthalb Stunden hier, die Leute sind genervt, offenbar geht das schon seit sechs Stunden so», erzählte eine Leser-Reporterin am Abend.

Ein anderer Leser wartete schon zweieinhalb Stunden auf die Ausfahrt. Doch weil auf der Gessnerallee oberhalb der Rampe der Verkehr ebenfalls stand, ging nichts. «Langsam wird es kritisch hier mit den Abgasen», sagen beide Leser. «Die Leute wurden hier unten einfach vergessen», ergänzt der Leser-Reporter.

Strasse wurde für Parkhaus-Besucher gesperrt

Dass die Einfahrt ins Parkhaus nicht geschlossen wurde, habe die Situation noch verschlimmert. Die Leserin bekam zumindest bei der Reithalle etwas zu trinken spendiert.

Die Stadtpolizei war gegen 19 Uhr vor Ort und versuchte, die Leute aus dem Parkhaus zu holen. Die Leserin meldete kurz darauf, dass die Strasse abgesperrt wurde und die Leute so aus dem Parkhaus fahren konnten. Warum es überhaupt zu dieser Situation kommen konnte, kann man bei der Einsatzzentrale der Polizei nicht erklären.

