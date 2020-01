«Die Mitarbeiter verlieren nicht nur ihren Job»

Grosse Sale-Schilder haben die Manor-Kunden in den vergangenen Tagen empfangen. Die Filiale an der Zürcher Bahnhofstrasse schliesst am Freitag für immer. Im Erdgeschoss, wo sonst Schmuck glitzerte, hat es Lücken. Wirklich leer ist es in den oberen Geschossen: Die Männerabteilung ist fast ausgeräumt. Paletten stehen rum, die Regale sind abgebaut, der Bereich mit Band abgesperrt. Es hat nur noch Einzelstücke, vor allem Krawatten, Hosenträger und Hemden. In der Damenabteilung gibt es noch mehr – besonders Lingerie.

Manor-Sprecher Fabian Hildbrand bestätigt: «Viele Produkte sind ausverkauft.» Die Kategorie Home sei bei Schnäppchenjägern besonders beliebt gewesen – etwa Kochtöpfe oder Bettbezüge. «Wir hatten einen Spitzenmonat und sind sehr zufrieden mit dem Abverkauf», sagt Hildbrand.

«2020 wird aber kein Manor in Zürich eröffnet»

Inzwischen hätten auch zwei Drittel aller Mitarbeitenden eine neue Stelle gefunden – «rund die Hälfte intern». Die restlichen Mitarbeitenden seien im Bewerbungsprozess oder würden sich neu orientieren. «Es erkundigten sich auch viele Kunden nach dem Personal und bekundeten ihre Sympathie.»

Die Schliessung war für die Angestellten dennoch schwierig zu verarbeiten, wie André Ineichen, Präsident der Personalkommission, sagt. «Es ist nicht nur der Job, den die Mitarbeiter verloren haben – es ist ihr Leben und einen familiären Zusammenhalt, den die Mitarbeiter hier hatten.»

Ab Samstag müssen Stadtzürcher Kunden dann auf die Letzipark-Filiale oder den Online-Shop ausweichen. Die Suche nach einer Alternative in der Innenstadt läuft weiter: «2020 wird aber kein Manor in Zürich eröffnet», so Hildbrand. Zuerst wird nun im ­Februar das ganze Inventar an der Bahnhofstrasse weggeräumt und die Räumlichkeiten in leerem Zustand übergeben.



