«Ich wunderte mich, wie er durch das Fenster passte»

Leser-Reporterin Debby G.* sass am Montag gegen 21 Uhr mit ihrem Freund auf dem Balkon, als sie plötzlich Glas brechen hörten. «Zuerst dachten wir, jemand habe einen Glasbehälter weggeschmissen», erinnert sich die Frau aus Schlieren ZH. «Doch dann sahen wir, wie ein Mann sich an einen Container der Baufirma Walo auf der anderen Strassenseite zu schaffen machte.» Der Mann sei über das zerbrochene Fenster in den Container gestiegen.

«Wir alarmierten sofort die Polizei, die nach rund zehn Minuten da war», sagt G. «Die Beamten redeten länger auf den Mann ein. Schliesslich stieg er selbst aus dem Container heraus. Ich habe mich gewundert, wie er durch das Fenster gepasst hat. Es ist so klein, nicht grösser als ein Autofenster.» Der Mann sei dann abgeführt worden.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Einsatz. Bei dem Einbrecher soll es sich um einen 36-jährigen Portugiesen handeln. Er wurde der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis zugeführt.

*Name der Redaktion bekannt

(qll)