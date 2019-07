«Die Seile könnten jemanden erschlagen»

Nach jahrelangem Nichtgebrauch wurde am Samstag auf dem Zeughausareal in Uster das 18 Meter hohe Kunstwerk des Zürcher Plastikers Jürg Altherr eingeweiht. Fünf Jahre sollte die tonnenschwere Skulptur die Gegend zieren. Nur einige Stunden nach der Einweihung kam es aber zu einem Malheur. «Ein Seil hatte sich aus der Halterung gelöst und lag am Boden», sagt ein Anwohner. Die Stelle wurde daraufhin provisorisch abgesichert.

Es blieb aber nicht bei einem Seil. Am Sonntag war derselbe Anwohner vor Ort, als sich plötzlich ein zweites löste. «Die Seile sind sehr schwer und könnten jemanden erschlagen. Wenn eine Person zufällig drunter gewesen wäre, wäre sie jetzt tot. Es herrschte Lebensgefahr.» Er kontaktiert sofort die Polizei. Diese sicherte die Stelle zusammen mit der Feuerwehr gut sichtbar ab und nahm Ermittlungen auf.

Skulptur bis auf weiteres abgebaut

Christian Zwinggi, Kulturbeauftragter der Stadt Uster, bedauert den Vorfall. «Die Skulptur stand von Mitte Mai bis Oktober 2008 in Fällanden. Es gab damals keine Probleme. Es handelt sich um eine bewährte Konstruktion», sagt er. Vom Turm her sei nie eine Gefahr ausgegangen, da dieser durch die anderen Seilbündel im Gleichgewicht gehalten worden sei. «Die Seile hätten aber jemanden treffen können, wenn er darunter gewesen wäre», räumt er ein. Ein Seil wiege etwa 60 Kilogramm.

Am Montag wurde die Skulptur aus Sicherheitsgründen wieder abmontiert. «Ingenieure werden nun sorgfältig prüfen, was die Ursache ist», sagt er. Dies könnte längere Zeit in Anspruch nehmen. Zwinggi: «Sobald wir die Ursache kennen, werden wir das Kunstwerk aber wieder aufbauen.»

