«Hinter ihm brannte es – er sass einfach nur da»

Aus einem Wohnhaus an der Haberweidstrasse in Uster dringt dichter, schwarzer Rauch. Im dritten Stock ist ein Brand ausgebrochen. Feuerwehrleute kämpfen gegen das Feuer, probieren es zu löschen.

Zu dieser Zeit ist Sascha Zollinger, Kommandant der Feuerwehr Uster, auf der Autobahn A53. Dort war es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Männer wurden mittelschwer verletzt. Die Feuerwehrleute müssen einen aus seinem deformierten Auto befreien. Zollinger erhält einen Anruf vom Offizier, der in Uster den Einsatz leitet. «Mir wurde gemeldet, dass sie Unterstützung brauchen. Ich zog mit drei meiner Leute ab und begab mich zum Wohnungsbrand.»

Durch Rauch bewusstlos

An der Haberweidstrasse angekommen sieht Zollinger erstmals das Ausmass des Feuers. «Auf der Seite der Balkone herrschte ein Vollbrand. Wir mussten einerseits das Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Gebäude verhindern. Zum anderen wussten wir von Anfang an, dass sich im dritten Stock des brennenden Wohnhauses eine Person befindet», sagt Zollinger.

Die Feuerwehrleute starten einen Löschangriff über das Treppenhaus und bekämpfen den Brand von aussen mit zwei Drehleitern. Doch für die Person im obersten Stock kommt jede Hilfe zu spät. «Im Zuge der Löscharbeiten fanden Feuerwehrleute auf dem Balkon eine tote Person», so Zollinger.

«Mann setzte sich auf den Balkon»

Wieso der 38-jährige Verstorbene die Wohnung nicht mehr verlassen oder über den Balkon ins Freie gelangen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Laut einem Nachbarn hat in der betroffenen Wohnung ein Mann alleine gelebt. Er sagt: «Ich habe gesehen, wie ein Mann aus der rauchenden Wohnung kam und sich dann ganz ruhig auf den Balkon gesetzt hat.»

«Wir stehen alle unter Schock»

Laut Recherchen von 20 Minuten geht die Polizei davon aus, dass es sich beim Toten um den Bewohner der Wohnung handelt. Noch wurde er nicht formell identifiziert. Seine Schwester sagt zu 20 Minuten: «Wir stehen alle unter Schock. Alles, was wir wissen, ist, dass er nicht mehr da ist.»

Seine Schwester sagt, dass der Mann ein sensibler, herzensguter Mensch gewesen sei. Er war lustig, freundlich, nie frech oder schroff», sagt sie. Man müsse nun die Ergebnisse der Ermittlung abwarten, um sagen zu können, was genau an diesem Samstag passiert ist.

Ermittlungen laufen in alle Richtungen

Vom Brand betroffen sind 11 Wohnungen, die durch das Feuer unbewohnbar wurden. Die Anwohner konnten rechtzeitig evakuiert werden und wurden anderweitig untergebracht. Die Gemeinde Uster wird sich mit den Betroffenen zwecks langfristiger Lösungen in Verbindung setzen.

Brandermittler klären jetzt die Ursache des Feuers ab. Sie waren am Sonntag vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Auch Kommandant Sascha Zollinger begab sich am Sonntag zum abgebrannten Wohnhaus. «Wir wissen bisher nur, dass der Brand in der oberen Region des Gebäudes ausgebrochen ist.» Ob die Ursache ein Unfall, Brandstiftung oder ein technischer Defekt war, sei noch völlig unklar. «Es wird in alle Richtungen ermittelt.»

Für Zollinger und die anderen Einsatzkräfte war der Einsatz am Samstag kein alltäglicher. «Es ist natürlich sehr tragisch, wenn bei solch einem Ereignis ein Mensch sein Leben verliert. Dennoch müssen wir bei jedem Brand mit einer solchen Situation rechnen.» Für die Feuerwehrleute und die Angehörigen standen Notfallseelsorger und Care-Team-Mitarbeiter zur Verfügung.