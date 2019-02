«Diebe haben die ganze Kasse herausgerissen»

Die Schaufensterscheibe ist zerstört, überall liegen Scherben auf dem Boden. Im Innern des Swiss Mobile Service Shop in Neuenhof AG sieht es nicht besser aus. In der Nacht auf Samstag sind Unbekannte in den Laden an der Zürcherstrasse eingebrochen. Die Kasse, die sich gleich neben den Eingang befindet, haben die Diebe komplett herausgerissen und mitgenommen: «Da waren mehrere Tausend Franken drin», sagt Ladenbesitzer Goran B.*

«Hoffentlich fassen sie die Täter bald»

Zudem hätten die Dieben ein paar Handys eingesteckt. Der Schaden sei immens, so B. «Wir hatten am Samstag den ganzen Tag geschlossen und wissen noch nicht genau, wann wir wieder öffnen können.» Neben dem Einbau einer neuen Scheibe müsse er nun die ganze Sauerei aufräumen. Dabei hätte B. anderes zu tun: «In zwei Wochen eröffnen wir einen neuen Handyshop in Baden.» Ob sich die Eröffnung wegen des Einbruchs nun verzögert, sei noch unklar.

Wer hinter dem Einbruch steckt, weiss B. nicht: «Die Polizei war mit einem Streifenwagen in der Nähe unterwegs und hatte von dem Vorfall mitgekommen.» Schnell waren die Beamten vor Ort, die mutmasslichen Täter aber schon weg. Jetzt hofft der Inhaber, dass die Polizei die Diebe schnappt: «In Neuenhof gab es in der letzten Zeit immer wieder Einbrüche. Hoffentlich fassen sie die Täter bald.»

Bei der Kantonspolizei Aargau bestätigt man den Einsatz am frühen Samstagmorgen auf Anfrage. Weitere Informationen gibt es wegen den laufenden Ermittlungen keine.

