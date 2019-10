Darum werden auf der A1 19 Balken für 6 Mio. gebaut

Auf der A 1 bei Winterthur finden derzeit rege Bauarbeiten statt. Ein Leser-Reporter, der regelmässig auf dem Autobahnabschnitt zwischen Töss und Oberwinterthur unterwegs ist, wundert sich. «Es werden unzählige, massive Balken über der Fahrbahn erstellt», sagt er. Der Nutzen davon sei ihm schleierhaft. «Das ist doch übertrieben, eine reine Geldverschwendung.»

Die Balken heissen in der Fachsprache Signalportale. Im Streckenabschnitt zwischen Winterthur-Töss und Oberwinterthur liess das Bundesamt für Strassen (Astra) insgesamt 19 Portale aufstellen, wie es auf Anfrage heisst. Sie überspannen beide Fahrbahnen und Pannenstreifen und müssen bis zu sieben Meter hohe Tafeln mit einem Gewicht von je einer Tonne tragen. «Die Kosten dafür belaufen sich exklusive Signalisation auf rund sechs Millionen Franken», sagt Sprecher Tobias Bolli.

«Verkehr besser steuern»

Zweck der Signalportale – an denen Kameras, Verkehrsdetektoren und Anzeigetafeln montiert werden – ist eine bessere Ausnutzung der bestehenden Infrastruktur. «Um den Verkehr besser steuern zu können, braucht es einen vollständigen Überblick über die Fahrbahn», so Bolli. In kurvenreichen Abschnitten wie rund um Winterthur seien deshalb mehr Portale nötig als auf geraden Strecken.

Mit den Portalen könne man dynamisch auf den Verkehr einwirken und Gefahren frühzeitig erkennen. «Auf Knopfdruck lässt sich auf Gefahren hinweisen und deren Verkehrsauswirkungen durch schrittweise Geschwindigkeitsanpassungen minimieren.» Damit wolle man die Restkapazität der Infrastruktur besser und flexibler ausnutzen und so Staus verhindern. Die Schilder würden zudem nach den vorgegebenen Normen aufgestellt.

Ähnliche Projekte sind auch um Zürich sowie für die A 3 auf der Strecke nach Pfäffikon SZ geplant. Diese sollen in den nächsten zwei Jahren realisiert werden.

(tam)