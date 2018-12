«Dieser Schweizer Film muss zu den Oscars»

Der deutsche Schauspieler Kida Ramadan sorgt mit der TV-Serie «4 Blocks» zurzeit für Furore. Als Toni Hamady spielt er dort das Oberhaupt eines arabischen Clans in Berlin. In den letzten Wochen war der 42-jährige Ramadan aber für Dreharbeiten in Zürich. Er spielt die Hauptrolle in einem neuen Film der Regisseurin Esen Isik und Produzentin Brigitte Hofer, die beide schon mit einem Schweizer Filmpreis ausgezeichnet wurden.

Kida Ramadan, Sie haben nun mehrere Wochen in Zürich für einen neuen Kinofilm gedreht. Wie gefällt es Ihnen hier?

Es gefällt mir hier sehr gut. Wir haben schon im Sommer in Zürich gedreht, da war alles sehr schön mit dem tollen Wetter und dem See. Die Leute verstehe ich ab und zu überhaupt nicht mit dem Schweizer Dialekt, aber Zürich wird definitiv in meinen Gedanken bleiben.

War es Ihr erster Besuch in der Schweiz?

Da muss ich kurz überlegen … Nein, ich war schon am Zurich Film Festival für den Film «Nur Gott kann mich richten», in dem ich eine Hauptrolle hatte.

Dürfen Sie schon verraten, um was es im neuen Film geht, den sie nun in Zürich gedreht haben? Der Titel heisst ja «Abdullah und seine Söhne».

Ich darf natürlich noch nicht viel spoilern. Ich kann nur sagen, dass die Schweiz mit diesem Film nächstes Jahr in der Champions League der Kinofilme mitspielen wird.

Das heisst?

Wenn der Film nicht als bester ausländischer Film zu den Oscars geht, ist das für mich der grösste Skandal und ich verstehe dann die Filmindustrie wirklich nicht mehr. Ich hatte schon viele Drehbücher in meinen Händen – das ist ein Wahnsinns-Projekt, und bin selber absolut davon überzeugt.

Ein bisschen spoilern müssen wir nun aber doch, wenn Sie es so gross ankündigen. Sie spielen einen strenggläubigen Moslem und Taxifahrer, der seinen jüngsten Sohn im Heiligen Krieg verliert.

Ja, der eine Sohn geht nach Syrien und radikalisiert sich dort. Der Vater, den ich spiele, stellt sich dann die Frage nach dem Warum, da er den Islam anders sieht als sein Sohn. Von einem strenggläubigen Moslem würde ich bei meiner Rolle aber nicht sprechen. Eher ein praktizierender Moslem.

Syrien und der Heilige Krieg ist ja ein sehr aktuelles Thema. Da haben Sie sich bestimmt für Ihre Rolle auch intensiv damit auseinandergesetzt, oder?

Klar habe ich das. Ich wollte wissen, wie diese Menschen ticken – und warum sie so ticken.

Und was halten Sie persönlich davon?

Als Privatmensch kenne ich den Islam nur als friedliche und nicht radikale Religion. Alles andere würde ich nicht als Islam akzeptieren.

Viele junge Jihadreisende stammen aus sozialen Brennpunkten. Auch Sie sind als Kind aus dem Libanon geflüchtet und in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen. Was würden Sie den Jugendlichen heute raten, damit diese nicht auf die schiefe Bahn geraten?

Man soll immer an seine Träume glauben, den Ehrgeiz auf keinen Fall verlieren und stets respektvoll durchs Leben gehen. Dicke Autos, eine Rolex und teure Kleidung klingen nach einem schönen Leben und viele Junge in den Vierteln streben danach. Aber man soll sich das ehrlich und selber verdienen.

Wie hat sich das seit Ihrer Zeit verändert?

Früher hatten wir Jugendclubs und Jugendheime, in die wir nach der Schule hingegangen sind. Jetzt sind das alles Shisha-Bars. Man investiert in Deutschland auch nicht mehr in die Jugend, um sie von der Strasse zu holen. Gelder werden anders verteilt oder gestrichen. Dafür gibt es jetzt Strassenampeln in irgendwelchen Dörfern, die dort gar nicht hingehören.

Um Kriminalität und dicke Autos geht es auch bei der Erfolgs-Serie «4 Blocks». Wie geht es mit der Serie weiter?

Die zweite Staffel ist vor kurzem zu Ende gegangen. Es ist verrückt: «4 Blocks» ist inzwischen ein Teil meines Lebens geworden. Letzte Woche haben wir auch die dritte Staffel angekündigt und im Frühling geht es los mit den Dreharbeiten. Es wird aber die letzte Staffel sein.

Zurück zum Film «Abdullah und seine Söhne». Wann dürfen wir das Ergebnis in den Kinos anschauen?

Soweit ich weiss wird das im Herbst 2019 der Fall sein. Und wenn den Leuten «4 Blocks» gefällt, wird dieser Film sie ebenfalls umhauen. Der geht wirklich in dein Gehirn.

