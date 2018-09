«Dieses Formel-E-Rennen gehört nicht nach Zürich»

«Ich konnte zwei Monate lang nur schlecht schlafen», sagt eine Bewohnerin des Enge-Quartiers. Sie wohnt direkt an der Strecke, wo am 10. Juni die Formel-E-Boliden durchbrausten. Doch der Renntag war nicht das Hauptproblem für die Anwohner, wie sie sagt: «Die wochenlangen Auf- und Abbauarbeiten, auch nachts, waren für uns unzumutbar – zum Beispiel, wenn sie stundenlang auf die Eisenstangen hämmerten.»

Deshalb gründeten sie und andere Quartierbewohner die Gruppe Formel-E-Ade und sammelten über 3000 Unterschriften gegen eine erneute Austragung des Rennens. Ob die Petition, die sie im Juli der Sicherheitsvorsteherin Katrin Rykart (Grüne) übergaben, dazu beigetragen hat, dass die Formel E 2019 nun nach Bern zügeln soll, ist nicht bekannt. Die Anwohnerin ist trotzdem froh und würde dieses Rennen am liebsten für immer aus Zürich verbannen: «Es gehört nicht hierher, schon gar nicht in die Innenstadt.»

«Rennen passt nicht in die Stadt»

Dieser Meinung sind auch viele Politiker aus dem linken Lager. So etwa die Stadtzürcher Juso-Co-Präsidentin Lara Can: «Zürich ist dicht besiedelt. Ich wüsste nicht, wo ein solches Rennen nicht stören würde.»

Markus Knauss, Gemeinderat der Grünen, ergänzt: «Die Belastung und die Einschränkungen sind für die Anwohner schlicht zu gross, einige kamen kaum zu ihren Wohnungen.» Wenn schon, findet Knauss, müsse ein solches Rennen ausserhalb der Stadt durchgeführt werden – also dort, wo wenige Menschen leben.

2020 soll Formel E wieder in Zürich sein

Daran denken die Organisatoren der Formel E nicht, wie Sprecher Stephan Oehen sagt: «Das soll ein Stadtrennen mit internationaler Ausstrahlung bleiben.» Dass der Stadtrat für 2019 eine Absage erteilte, kann er verstehen: «Neben dem Züri-Fäscht wäre dies einfach zu viel.»



Er ist aber zuversichtlich, dass die E-Boliden 2020 bereits wieder in Zürich unterwegs sind. Das Seebecken als Strecke sei sehr wünschenswert, aber für ein Rennen nicht zwingend, so Oehen: «Denkbar wäre auch, dass man die Skyline oder die historische Seite der Stadt zeigt.» Oehen versichert, dass man aus den Fehlern lernen wolle: «Auf- und Abräumarbeiten sollen in Zukunft tagsüber stattfinden.» Zudem wolle man die Bewilligungen früher einholen.

«Eine bessere Werbung für Zürich gibt es kaum»

So sieht es auch Raphaël Tschanz, FDP-Gemeinderat und Vorstandsmitglied des Vereins E-Mobil Züri. Er betont aber auch, dass die Veranstaltung ein grosser Erfolg gewesen sei: «Das Medienecho aus der ganzen Welt war riesig. Eine bessere Werbung für die Stadt gibt es kaum.»

Auch er glaubt, dass man für 2020 eine geeignete Formel-E-Strecke in Zürich finden wird. Vor allem ist er aber glücklich, dass Bern nächstes Jahr Austragungsort ist: «Es ist schön, dass das Rennen in der Schweiz bleibt.»

Der Formel-E-GP von Zürich

(som)