«Dieses Graffiti ist eine reine Provokation»

In Grossbuchstaben haben Unbekannte an eine Wand neben einem Parkplatz an der Zürcherstrasse in Winterthur «Kosovo = Serbien» gesprayt. Für Albrim Raduni eine Riesenfrechheit: «Das ist reine Provokation», sagt der 19-Jährige. Er und die gesamte kosovo-albanische Community in der Schweiz seien deswegen empört: «Das ist eine Beleidigung, die wir so nicht stehen lassen möchten. Das muss entfernt werden.»



Auch, weil es rassistisch sei: «Die Aufschrift wendet sich gegen eine komplette Nation und verleugnet diese.» Die Problematik zwischen den beiden Ländern Serbien und Kosovo sei doch schon gross genug, da müsse man doch nicht mit solchen Provokationen noch zusätzlich Öl ins Feuer giessen, so Raduni.

Zufällig entdeckt

Etwas weiter weg, ebenfalls gesprayt, steht in kyrillischer Schrift «Ich liebe Partizan» und «junge Totengräber». Bei den jungen Totengräbern handelt es sich um die Fans des serbischen Fussballclubs Partizan. Ob ein Zusammenhang zu der Aufschrift «Kosovo=Serbien» besteht, ist nicht ganz klar. Auch wer hinter den Sprayereien steckt, bleibt ein Rätsel.

Raduni hatte die Aufschrift am Mittwoch zufällig beim Vorbeigehen entdeckt. Da sich gleich in der Nähe die Räumlichkeiten des Zentrums für Ausbildung im

Gesundheitswesen (ZAG) befinden, habe er es der Schule sofort gemeldet, sagt er.

Wie es beim ZAG auf Anfrage heisst, hat das ZAG in diesen Örtlichkeiten zwar mehrere Schulzimmer gemietet, ist aber nicht die einzige Mieterin. «Ich habe die zuständige Verwaltung informiert. Die Sprayereien werden gemäss Verwaltung raschmöglichst entfernt», sagt Rektorin Hanna Wipf.









