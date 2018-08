Dieses Konzert wird Bligg «nie mehr vergessen»

Bligg, wie war es dort oben?

Abgesehen davon, dass ich an Höhenangst leide, war es die Temperatur. Gefühlte 45 Grad herrschten in der gläsernen Kanzel des Sendeturms. Die Probe machten wir deshalb oben ohne. Am Abend war dann aber ein schickes Hemd angesagt.

Schon mal mit so einer schönen Aussicht aufgetreten?

Ich habe in meiner 20-jährigen Karriere schon an vielen schönen Orten gespielt, aber diese fantastische Aussicht war sicher etwas ganz Spezielles.

Du bist Zürcher und bist schon viel in Zürich aufgetreten. Was für einen Stellenwert hat dieser Uetliberg-Auftritt für dich?

Ich bin in Zürich geboren und aufgewachsen und sehe den Hausberg mit Sendeturm täglich von fast überall her. Dass ich nun die Möglichkeit hatte, ein Konzert in dieser atemberaubenden Location oberhalb meiner Heimatstadt zu spielen, werde ich nie vergessen.

Bligg-Showcase im Sendeturm auf dem Uetliberg

Wie ist die Idee entstanden?

Wir haben im Clip zur aktuellen Single «Us Mänsch» auf dem Prime Tower gedreht. Das wollten wir toppen und noch höher gehen. Und was gibt es für einen höheren Punkt in Zürich als den Sendeturm auf dem Uetliberg. Die Idee stiess dann bei der Swisscom, der Besitzerin des Sendeturms, sowie SRF3, die den Event organisiert haben, sofort auf offene Ohren.

Wie lange ging der Showcase?

45 Minuten. Wir haben Songs vom aktuellen Album «KombiNation» sowie auch ältere Hits wie «Manhattan» gespielt. Ausserdem hatte ich meinen guten Freund Marc Sway für einen Gastauftritt dabei.

Nur zehn Fans waren mit dabei. Wie war die Stimmung?

Die Stimmung war überwältigend: Es herrschte eine spätsommerliche Abendstimmung über Zürich und der Funke zu den zehn Gewinnern ist von der ersten Sekunde übergesprungen. Wir haben nach dem Showcase noch alle zusammen angestossen. Ich konnte richtig gut auf die Gewinner eingehen und mir für jeden Einzelnen Zeit nehmen. Das fand ich super.

Tausende Fans im Hallenstadion oder die spezielle Atmosphäre auf dem Uetliberg?

Schwierig zu sagen, beides hat seinen Reiz.

Wo ist sonst dein Lieblingsspot in Zürich?

Da gibt es extrem viele, am liebsten bin ich jedoch am See.



Die neue Single «Us Mänsch» – direkt aus dem Sendeturm.

(wed)