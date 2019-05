«Eine Bande hat es auf die schönen Felle abgesehen»

Als Anna Maag aus Fällanden ZH am Morgen vor gut einer Woche die beiden Löwenköpfchen aus dem Stall lassen wollte, waren sie nicht mehr da. «Ich dachte zuerst, dass sie von einem Fuchs geholt worden seien. Doch es waren keine Blutspuren oder Fellreste zu sehen», so die 45-Jährige. Sie kann sich aber erinnern, in der Nacht Schreie von Tieren gehört zu haben. «Ich dachte, es seien Katzen, die sich streiten.»

Erfolglos suchte die Mutter am Morgen in der Nachbarschaft nach den vermissten Tieren. Doch die beiden Häsli Polpetta und Spank bleiben bis heute spurlos verschwunden. Besonders schlimm sei der Verlust für ihr Kind: «Es weint seither jede Nacht.»

Fälle in mehreren Zürcher Gemeinden

Was Maag an diesem Morgen noch nicht wusste: Das Verschwinden ist kein Einzelfall. In mehreren Zürcher Gemeinden gibt es offenbar ähnliche Fälle. Betroffene tauschen sich in einem Selbsthilfe-Chat auf Whatsapp aus. Der Gründerin Sandra Suter (36) etwa ist kürzlich ebenfalls ein Häschen gestohlen worden: «Der Stall stand am Morgen offen. Das herzige Löwenköpfchen ist bis heute nicht mehr aufgetaucht.»

Auf der Website der Schweizerischen Tiermeldezentrale erfasste sie darauf die Vermisstenanzeige. Und dabei fiel ihr etwas auf: In der Region ist einige Tage zuvor ein ähnliches Tier verschwunden. So begann Suter mit der Recherche und fand immer mehr Betroffene: «Es ist schockierend, denn seit ungefähr drei Wochen verschwinden immer mehr Häschen.» Der letzte ihr bekannte Fall habe sich in der Nacht auf Freitag ereignet.

«Es sind auffallend viele Löwenköpfchen»

Sie habe nun Kenntnis von über einem Dutzend vermissten Häsli in den Gemeinden Dürnten, Fällanden, Horgen und Volketswil. Darunter seien auffallend viele Tiere der Rasse Löwenköpfchen. Diese sind für ihre flauschigen Felle bekannt. «Das Ausmass überrascht mich», so die Hobbyzüchterin.

Sie hofft, dass Nachbarn verdächtige Beobachtungen der Polizei melden und diese so der Täterschaft auf die Schliche kommt. «Als Besitzer kann man nicht viel machen, ausser wachsam zu sein.» Für Suter ist der Verlust gross: «Ich hatte eine spezielle Bindung zum Häsli, weil ich zuschauen konnte, wie es auf die Welt kam. Das ist eher selten der Fall.»

Polizei ermittelt

Wer hinter den Vorfällen steckt und was mit den Tieren geschieht, ist unklar. Sabrina Bill (33) aus Fällanden vermutet, dass Profis am Werk sind. Auch bei ihr sind diese Woche zwei Häsli verschwunden. «Vielleicht hat es eine Bande auf die schönen Felle abgesehen.» Als ihre Kinder vom Vorfall erfahren haben, hätten sie geweint. «Sie verstehen nicht, wer so etwas tut. Wie soll ich ihnen so das Gute in den Menschen vermitteln?»

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt, dass entsprechende Anzeigen eingegangen sind. «Wir haben Kenntnis von total drei Fällen in Fällanden und Dürnten mit insgesamt fünf vermissten Häsli», sagt Sprecher Stefan Oberlin. Weitere Fälle seien derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.