«Er droht, sein Kind aus dem Fenster zu werfen»

In Zürich-Affoltern ist die Polizei am Donnerstagnachmittag mit einem Grossaufgebot ausgerückt. Laut einer Augenzeugin soll ein Anwohner dort drohen, seinem Kind etwas anzutun: «Das Kind ist laut am Schreien. Der Mann hielt das Kind auch schon aus dem Fenster und drohte damit, es zu werfen.» Bilder, die 20 Minuten vorliegen, bestätigen dies.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Polizeieinsatz in Zürich-Affoltern wegen eines «verwirrten Mannes». Laut Mitteilung streckte er sein weinendes und schreiendes Kind aus dem Fenster und drohte damit, es fallen zu lassen, wenn seine Forderungen nicht erfüllt würden. Nach ersten erfolglosen Gesprächen boten sich auch Personen aus dem privaten Umfeld des 45-jährigen Muslims und seiner Ehefrau an, um zu vermitteln. Er lehnte dies ab und wollte stattdessen mit einem Imam sprechen. Dieser Forderung wurde stattgegeben.

Kurz nach 16 Uhr führten diese Verhandlungen dazu, dass der Mann bereit war, die Wohnung mit seiner Frau und seinem Kind zu verlassen. Das Ehepaar wurde festgenommen und anschliessend medizinischem Fachpersonal übergeben. Das Kind wurde in die Obhut einer befreundeten Familie übergeben.

Er bedrohte Mitte September Schulkinder

Laut Recherchen von 20 Minuten handelt es sich beim verwirrten Mann um den Tunesier F. A.*. Er sorgte bereits Mitte September für Aufregung in Zürich-Affoltern, als er auf dem Pausenplatz der Tagesschule Schauenberg sein T-Shirt auszog und «Allahu akbar» sowie «Allah wird sein Licht vollenden» vor den Schülern herumschrie (20 Minuten berichtete).

Gemäss Eltern, die sich auf die Aussagen ihrer Kinder berufen, hatte der Mann bei der anschliessenden Festnahme durch die Polizei auf dem Schulhausplatz damit gedroht, dass er zurückkehren und alle töten werde.

Der Mann wurde nach dem Vorfall in eine psychiatrische Klinik eingeliefert, wo er nach wenigen Tagen wieder entlassen wurde. Beim Tunesier handelt es sich laut einem Familienmitglied und anderen Quellen um einen radikalen Muslim.

*Name der Redaktion bekannt.

(wed/mon)