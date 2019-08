In den Genuss einer besonderen Busfahrt ist Leser-Reporter Rafael Pfenninger am Mittwochvormittag gekommen. Der 32-Jährige war auf der Linie 6 vom Bahnhof Aarau in Richtung Suhr unterwegs, als der Chauffeur zum Mikrofon griff und dann ein Lied anstimmte: «Er sagte, dass das eine Ode an die Frauen wegen der mehrheitlich anwesenden Damen sei.»

Pfenninger hielt etwa eine Minute der Gesangseinlage auf Video fest. Diese sorgte nicht nur bei seinen weiblichen Fahrgästen für Begeisterung: «Er hat wirklich gut gesungen und uns an jeder Haltestelle einen schönen Tag gewünscht», sagt der 32-Jährige. Für ihn ist seitdem klar: «Es sollte mehr so fröhliche Busfahrer geben. Er hat uns allen den Tag verschönert.»

«Es ist ein schönes Gefühl»

Das findet nicht nur Pfenninger, sondern auch viele andere Passagiere. «Es ist ein schönes Gefühl, wenn der ganze Bus klatscht und ‹Zugabe!› ruft», sagt Chauffeur Wolfgang Stallnig, der mit breitem österreichischem Dialekt spricht. Er ist erst seit vier Monaten als Busfahrer tätig, hat sich in dieser Zeit aber bereits einen Namen als singenden Chauffeur gemacht.

Singender Buschauffeur begeistert Fahrgäste

Mit seiner Tenorstimme, die früher an Konzertauftritten im Genre der klassischen Musik zu hören war, wolle er seinen Fahrgästen kleine Freuden bereiten. «Das gibt mir viel positive Energie.» Zu seinem Repertoire gehören etwa «O sole mio». «Es sind kurze Lieder, die man kennt.» Wichtig ist dem 59-Jährigen aber, dass dadurch die Sicherheit nicht beeinträchtigt wird. «Ich singe nur, wenn es die Verhältnisse auf der Strasse zulassen. Dann kann ich es mir erlauben.» Das sei etwa im Stau oder ausserhalb der Stosszeiten der Fall.

«In Ordnung, solange keine Reklamationen»

Beim Busbetrieb Aarau (BBA) hat man Kenntnis vom singenden Busfahrer. Wie Geschäftsführer Peter Baertschiger sagt, ist er für seine Gesangseinlagen bei den Fahrgästen bekannt. «Solange wir keine Reklamationen erhalten, ist das für uns so in Ordnung.» Zudem würde er seine Passagiere jeweils im Voraus fragen, ob sich jemand durch das Singen gestört fühlen würde: «Das haben wir mit unserem Mitarbeiter so abgemacht. Bis jetzt sind die Gesangseinlagen bei den Fahrgästen positiv angekommen.»

In Basel gibt es einen Tramchauffeur, der alle Haltestellen mit ihren Anschlüssen selbst ansagt – manchmal singt er diese sogar vor.

(mon/tam)