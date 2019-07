«Er packte seinen Penis neben meinem Baby aus»

Die 24-jährige Romina B. war kürzlich im Seebad Risi am Zürichsee bei Stäfa ZH. Mit ihrem drei Wochen alten Mädchen und ihrer Mutter wollte sie am letzten Mittwoch einen entspannten Tag am See verbringen und das heisse Sommerwetter geniessen. Bei der öffentlichen Badiwiese waren jedoch viele nackte Badegäste. «Grundsätzlich stören mich die FKK-Leute nicht, jedoch sollten sie schon einen eigenen Bereich haben», so Romina B. Sie hätten sich dann für einen Schattenplatz weiter oben bei der Wiese entschieden.

«Mir hat es den Deckel weggeputzt»

Nach einer Weile sei ihnen ein Mann aufgefallen. «Er war vermutlich um die 30 Jahre alt, südeuropäisches Aussehen, rund 1,70 Meter gross und muskulös gebaut», sagt die 24-Jährige. «Er lag mit seinen schwarzen Unterhosen auf seinem Badetuch und hat uns regelrecht angestarrt. Wir haben seine Blicke jedoch ignoriert», so die junge Mutter. Plötzlich sei er aufgestanden und habe sich in ihre unmittelbare Nähe gesetzt. «Dann ging seine Hand in die Hose und er packte seinen Penis aus – es wirkte, als ob er onanieren wollte.»

B. war total schockiert: «Es hat mir den Deckel weggeputzt. Ich habe sofort interveniert und gesagt, was das soll, hier liege doch ein Baby.» Er meinte nur, dass das Kleinkind ja nichts mitbekommen würde. Daraufhin packte B. ihre Sachen und verliess die Badi. «Wir waren so entsetzt, dass wir gar nichts mehr sagen konnten. So etwas habe ich in der Schweiz noch nie erlebt», sagt die junge Mutter. Sie ging am darauffolgenden Tag zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. «Man muss härter gegen Exhibitionisten vorgehen», findet sie. Solche Vorfälle könnten sehr traumatisierend für Kinder sein.

«Sofort Anzeige machen und nicht warten»

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt, dass eine Anzeige eingegangen ist. Laut Sprecher Marc Besson nimmt man solche Fälle sehr ernst: «Bei Exhibitionismus muss man sofort die Polizei alarmieren und Anzeige erstatten. So können wir den Täter am besten kontrollieren.» Wenn die Anzeige erst am nächsten Tag erfolgt, stelle es sich als schwierig heraus, den Täter zu finden.

Wichtig sei es, sich das Signalement des Exhibitionisten zu merken. Man sollte den Vorfall jedoch nicht mit seinem Handy fotografieren oder filmen, da man selber strafrechtlich belangt werden könnte. Besser: «Personen im Umfeld auf den Exhibitionisten aufmerksam machen, um weitere Auskunftspersonen zu erreichen.»

Exhibitionismus hat sich um 23 Prozent erhöht

Laut der polizeilichen Kriminalstatistik des Kantons Zürich wurden 2018 173 Fälle von Exhibitionismus gemeldet. Das ist ein Anstieg von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Im Sommer gibt es laut Besson mehr gemeldete Exhibitionismus-Fälle: «Exhibitionisten exponieren sich oftmals in der Nähe von Gewässern, jedoch auch im Park, im öffentlichen Verkehr oder sogar mitten in der Stadt.» Es gebe aber auch viele Fälle, die nicht gemeldet werden.

(lar)